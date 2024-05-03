У Криму росіяни ховають кораблі від ЗСУ та міняють тактику розміщення ППО

Останнім часом окупанти наважуються застосовувати виключно підводні носії крилатих ракет для ударів по Україні

Після низки влучних ударів ЗСУ по Криму, російські загарбники застосовують виключно підводні носії крилатих ракет для ударів по Україні, а надводні кораблі росіяни ховають подалі, боячись їх знищення. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що раніше окупанти розраховували більше на свої системи ППО в Криму. «Але останнім часом відбулося кілька «кейсів», в результаті чого кількість ППО трохи зменшилася. І, відповідно, вони були вимушені змінити тактику і почали ставити [в портах] бойові одиниці поміж кораблів забезпечення», – зазначив Плетенчук.

Він додав, що одним з таких кораблів якраз і було рятувальне судно «Комуна», по якому було завдано удару 21 квітня в порту тимчасово окупованого Севастополя. За його словами, також окупанти дуже часто змінюють місце стоянки суден.

«Севастопольська бухта не маленька і навіть в її межах можна періодично змінювати місця стоянки і пробувати ввести нас в оману», – зазначив Плетенчук.

За його словами, останнім часом окупанти наважуються застосовувати виключно підводні носії крилатих ракет.

«Це субмарини, які є носіями крилатих ракет, їх три одиниці в складі Чорноморського флоту. Кожна з них може запустити до чотирьох ракет, тобто це може бути залп з 12 ракет. Але практики застосування одночасно такої кількості немає. Тобто максимум до двох носіїв застосовується, як правило», – сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

При цьому додав, що надводні носії крилатих ракет ворог не випускає на зовнішній рейд, бо розуміє загрозу щодо їх знищення, тому вони перебувають в пункті базування в Нововоросійську.

Плетенчук також розповів про створення російськими окупантами флотилії в районі Голої Пристані. За його словами, це спроба впорядкувати той стан речей, який вже є на сьогодні.

«Це фактично адміністрування процесів, тому що у підпорядкуванні сил, які безпосередньо на цьому напрямку працюють, є кілька розрізнених підрозділів, які мають відповідні плавзасоби морської піхоти тієї ж 810 бригади, а також ті, які вони забрали у місцевого населення. І вони зараз намагаються впорядкувати їх в таку структуру, яку називають річкова флотилія», – зазначив він.