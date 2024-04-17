«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу

На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї

Навальна вкотре назвала війну в Україні «війною Путіна», а не росіян

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія дала інтерв'ю після смерті чоловіка журналісту Time Саймону Шустеру. Вона зауважила, що великою помилкою України є ігнорування антивоєнних росіян.

Навальна заявляє, що начебто українська влада має пам’ятати про росіян, які не налаштовані проти України. На її думку, «це вочевидь не війна Росії. Це війна Путіна», а війну підтримує «агресивна меншість».

«Хороші росіяни» – дуже погана фраза. Я вважаю, що вони (Україна – ред.) просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко очікувати, що вони вийдуть на вулицю, бо, як я вже сказала, не всі люди – герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що їх ігнорувати – помилка уряду України», – зазначила вдова російського опозиціонера.

Шустер, зокрема, попросив прокоментувати заяву The Washington Post про те, що Зеленська не буде присутня на виступі президента Байдена, тому що Навальна мала сидіти поряд з нею.

«Чесно кажучи, я прочитала про це The Washington Post. До цього я не знала, що її теж запросили. Я вважаю, що якщо те, що написано в The Washington Post – правда; якщо вона не приїхала через мене, то мені дуже шкода. Я навіть не знала, що вона там буде», – пояснила Навальна.

За її словами, одна з причин, чому вона на виборах в Україні підтримувала Володимира Зеленського була Олена Зеленська: «Чесно кажучи, коли в Україні відбулися останні президентські вибори, одна з причин, через яку я підтримувала Зеленського і сподівалася на його перемогу, була в тому, що мені дуже подобалася його дружина. Вона мені дуже симпатична».

На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї.

Нагадаємо, журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери». Список опубліковано на офіційному сайті журналу.

До слова, цьогоріч Юлія та посмертно Олексій Навальний стали лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». За інформацією із заяви журі, у своїй промові в Європарламенті Навальна попередила світ про Путіна, який «не політик, а кровожерливий монстр».

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією.