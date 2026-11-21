Останні переговори показали, які пройшли 19листопада 2026 року в Берліні показали, що європейці хитаються. Заява Мерца про можливість зняття санкцій – краще тому підтвердження. Українцям готуються запропонувати референдум.

1. Останні переговори США-ЄС-Україна пройшли під прапором: знімайте санкції і на саміті G-20 давайте підписувати мир (точніше якийсь драфт) цього миру і поки невизначено головне питання: чи продовжують бойові дії на період подальших переговорів.

2. Європейці переживають через три речі:

посилення РФ після війни та можлива війна за кілька років (простіше кажучи нема довіри до НАТО);

немає консенсусу щодо майбутнього фінансування України та вступу України в ЄС;

немає розуміння, що робити з замороженими активами (обговорюється формула розморозки).

3. Щодо вимог Росії, то тут нічого нового:

скорочення армії (що є неминучим в силу фінансових проблем і головне питання не саме скорочення, а на скільки буде скорочено);

заборона на дальнобійну зброю та ряд інших озброєнь, що є насправді найважливішим питанням;

лінія розмежування (вихід з Донбасу залишається головною вимогою !росіян);

повернення русского міра (російська партія, російська церква і т.д).

4. Україні пропонують провести референдум і закріпити його результати законом. При цьому США надають нам гарантії на рівні 5 статті НАТО.

5. Якщо підсумувати: нічого нового, якщо не вважати, що ЄС почала хитатися і процеси прискорилися.