Поліграфшоу: депутат «Голосу» готовий пройти перевірку



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У «Голосі» заперечують спробу підкупу Яценком їх представників у фінкомітеті

Депутат фракції «Голос» та перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заперечує інформацію про те, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля «правильного» голосування за законопроект 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише нібито «слугам».

Про це він заявив у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Це, як мінімум нелогічно та неможливо. До мене і до моєї колеги (Галини Васильченко – ред.) не звертались із такими пропозиціями, але якби ми дізнались про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми би про це дуже голосно говорили і зробили б із цього скандал», – наголосив Железняк.

При цьому він припускає, що у Антона Яценка справді міг бути інтерес до голосування за вищезгаданий законопроект, однак, за словами Железняка, Яценко не приходив особисто на комітет.

«Можливо він працював якимись іншими методами», – припускає депутат «Голосу».

Водночас він готовий за потреби також пройти перевірку на детекторі брехні.

«Напевно, ходити опозиційним депутатам до ОП на детектор трішки виглядає якось недемократично, але, якщо будуть кликати на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то у цьому питанні приховувати нічого», – наголошує Железняк.

Після провального голосування 18 жовтня, члени фінансового комітету, як стверджує він, одразу ж ухвалили рішення про доопрацювання законопроекту 2047-Д.

Сам документ, якого наразі немає у відкритому доступі, за словами депутата, передбачає ліквідацію так званих «оціночних майданчиків» з можливістю додаткової функції оцінювання майна.

«Майданчики прибираються і через деякий період (якщо не помиляюсь, в тексті це було 1 квітня 2020 року), громадянам україни дається можливість самим виступати в ролі оцінщиків, якщо вони не згодні з тією сумою, яку їм сформувала єдина база фонду державного майна, вони ідуть до оцінщика і він в рамках 25 відсотків може робити рецензію», - розповідає Железняк.

За його словами, нині існуючі «майданчики» нічого, «окрім корупціної складово» не мають.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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