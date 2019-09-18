Гонтарева і Зеленський. Хто підставляє президента?

Вадим Денисенко Народний депутат 8 скликання

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

Головне питання чи є в вищих ешелонах влади, в принципі, розуміння тих загроз, які несе справа Гонтаревої

Спалення будинку Гонтарєвої стає проблемою не стільки Гонтарєвоі, скільки Зеленського. Головне питання, чи не замішана в цій історії ФСБ?

В нашому медіа-просторі поки циркулює дві версії підпалу. Перша - це зробила сама Гонтарєва (цю версію активно обговорювали в соцмережах і її, де-факто, озвучив Коломойський. Логіка дуже проста - будинок коштує максимум півмільйона, а вона, за версією багатьох її опонентів «вкрала» мільярд). Окрім того, саме їй це може бути вигідно, бо саме так вона гарантовано може отримати політичний притулок і статус біженця в Британії. Логіка тут справді є. Правда, справедливості ради, треба зазначити, що вона і так мала всі шанси отримати політичний притулок. Якщо повірити в версію самопідпалу, то тут мають грати роль інші фактори, ніж політичний притулок. І таким фактором може бути тільки одна річ: спробувати інформаційно відбити майбутні можливі вироки українських судів про відмивання грошей. Це така собі гра на випередження, коли Гонтарєва піднімає градус, щоб потім звинуватити українських правоохоронців в ніби-то політичних переслідуваннях.

Друга версія - версія, яку озвучують лояльні до Гонтаревої ЗМІ (а таких насправді багато і ми можемо виділити цілий пул таких мас-медіа) - це спеціальний підпал, щоб її залякати. Серед тих, хто найчастіше звучить серед тих, хто міг би це організувати, називається Ігор Коломойський. Правда, для більшості, абсолютно незрозуміло, а для чого йому це робити (такі дії роблять із Гонтарєвоі жертву, чого точно Коломойському не потрібно). Хоча апологети цієї версі говорять про характер Коломойського і його уміння воювати на багато фронтів одночасно. Хоча, ще раз наголошу, логіки в цих діях знайти, мабуть, неможливо.

Існує і третя версія, яка залишається поза увагою ЗМІ. Це версія про третю силу, якій плювати і на Гонтарєву і на Коломойського, але не плювати на Україну - про росіян, яким дуже вигідно поставити в дуже незручне положення Зеленського. Ні для кого не секрет, що Коломойський є червоною тряпкою для американців і частково для європейців. Ні для кого також не секрет, що Гонтарєва є майже недоторканною для української Феміди (про це окремо можна говорити, але таких персон є кілька в вищому ешелоні естеблішиенту, безвідносно до зміни влад).

Отже, якщо йти за цією версією, логіка росіян наступна. Скориставшись реально нещасним випадком із ДТП в Лондоні (наразі це виглядає доконаним фактом, адже водій, який збив Гонтарєву нікуди не втік, британська поліції не розглядає ніяких версій про умисний наїзд) росіяни підпалюють машину і будинок (між іншим, для більших сумнівів це лише «дача», а не головний будинок екс-голови НБУ). Все це робиться для того, щоб підняти це питання на міжнародний рівень і поставити складну виделку для Зеленського. Справа в тому, що оголосити версію про самопідпал - наразитися на критику США і ЄС. Оголосити винним Коломойського (а ця версія може бути дуже популярною на Заході) теж дуже складно, особливо з точки зору доказовості. Знайти «наркоманів», які це зробили вже майже неможливо. Зіграти в гру про стрілочників, теоретично можливо, але в це мало хто повірить, хоча існує вірогідність, що ця версія буде прийнята, як основна. Ну а назвати винними росіян, перед нормандським самітом просто нереалістично.

Одним словом, зараз, особливо, якщо ця тема стане однією з топових для ЄС і США, ми отримаємо дуже негативний фон для держави. А якщо ця історія матиме продовження (не хотілося б про це навіть думати), це стане глобальним негативним фоном для Володимира Зеленського на міжнародному фоні. Просто питання Гортарєвоі стане домінувати над питаннями заручників і звільнення наших територій. А сам Зеленський отримає міні кольчужний скандал.

Задача України не допустити цього. Головне питання чи є в вищих ешелонах влади, в принципі, розуміння тих загроз, які несе справа Гонтаревої. Хоча, головне не почати винаходити велосипед. Потрібно просто все зробити по закону і не почати в кримінальній історії грати в політику. Якщо буде реальна доказова база будь-якої з версій, далі буде дуже легко розрулити цю історію.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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