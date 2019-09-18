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    Думки вголос

    Чому олігархи будуть боротися проти будь-яких справжніх реформ

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Ігор Коломойський - Чому олігархи будуть боротися проти будь-яких справжніх реформ
    Ігор Коломойський

    Будь-яка змова з олігархом не має виправдання

    Розмови про можливий компроміс с Коломойским витягли на світ божий цікаву тезу. «Ми не маємо воювати один з одним, ми маємо об єднатися, щоб робити реформи». І це дуже небезпечна і помилкова теза. Бо не можно об’єднуватися у реформах з тим, проти кого мають бути спрямовані реформи. Це так само як сказати, що ми маємо об єднатися із Путіним у нашому бажанні вибороти незалежність України.

    Яка одна із основним проблем України? Олігархи. Це визнають і прості люди і експерти міжнародних організацій. Олігархи це проблема, яка робить нас біднішими. Не конкретні люди. А саме олігархи як явище. І будь яка реформа буде спрямована проти олігархів. Ключові речі, які мають бути зроблені в Україні – встановлення верховенства права, демонополізація, дерегуляція. І це все буде спрямовано проти олігархів. Бо олігархи стали олігархами тому що в країні відсутнє верховенство права. А коли воно з явиться вони перетворяться у просто одних із рівних. Бо олігархи заробляють надприбутки саме тому, що вони створюють монополію і знищують конкуренцію.

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    Тому будь який чесний справжній реформатор в Україні приречений на боротьбу з олігархами. На конфлікт з ними. Це природній процес. Бо не варто очікувати, що найвпливовіша каста людей в Україні буде мовчки споглядати, як ви руйнуєте їх вплив і багатство. А будь які реформи це будуть робити. За час співпраці з МВФ відношення статків першої 10-ки Форбс з України до ВВП зменшилась з 18% до 11% від ВВП. І цей процес ім точно не до вподоби. І саме тому вони так не люблять МВФ.

    Є ще ілюзія, що олігархам вигідні реформи, бо якщо іх провести, то значно зросте економіка України, значно зросте капіталізація українського бізнесу, а з ним і капіталізація олігархів. Теоретично – так. Але практично – ні. Бо по перше для цього потрібно створити рівні правила гри, а самі олігархи в це не вірять. Вони не вірять в правила, а вірять в те, що якщо вони щось не контролюють, це буде контролювати іх супротивник. І друге. Ця теорія передбачає, що олігархів цікавить капіталізація. Але подивіться на останнє інтерв’ю Коломойського. Він прямо каже, що ім це не цікаво. Вони не про це. Вони про грошовий потік, а не про капіталізацію.

    Саме тому олігархи будуть боротися проти будь яких справжніх реформ. Це природньо для них. Вони боролися, борються і будуть боротися. Олігархи проти чесних і прозорих правил, бо вони створили себе у 90-і, коли жодних правил не було зовсім. І вони не бажають змін, бо вони не конкурентні у таких умовах. Олігархи проти прозорого ринку землі. Бо тоді не тільки вони зможуть купувати землю. А це збільшить вартість землі, і значить олігарх не отримає надприбутку. Олігархи проти прозороі приватизації. Бо жоден свій завод вони не купили так. Бо олігархи ніколи не купують в держави щось за справжню ціну. Бо тоді вони не отримають надприбутки. І становлення олігархату пов’язано саме з непрозорою приватизацією початку 90-х. Олігархи проти верховенство права, бо своі права вони можуть відстояти у Лондоні, а заробляють на відсутності права в Україні.

    Тому не треба переконувати себе у тому, що нам потрібні олігархи. Це не правда. Нам потрібен великий бізнес. Так як нам потрібен і малий і середній бізнес. Але не олігархи. Будь-яка змова з олігархом не має виправдання. Бо вона спрямована проти реформ. І не можна боротися із дияволом, продаючи йому свою душу.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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