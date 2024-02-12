Чи розуміє Угорщина небезпеку, яка нависла над нею?
Європа прокинулася і Віктору Орбану не вдасться її знову приспати…
Коментар угорського премʼєра Віктора Орбана, що «Україну треба зробити буферною зоною» і лише в такій якості наша країна збережеться, звісно, викличе негативні оцінки, тому що зараз так заявляти – це лити воду на млин агресора.
Але головне, що це вже було. Україна якраз і залишалася «буферною» «сірою» зоною, що багато в чому створило ілюзію у російської верхівки про можливість захопити її собі.
Короткозорість пана Орбана просто дивує. Зрозуміло, що хочеться діяти цинічно і захистити себе за рахунок життів українців і без жертв населення Угорщини.
Але дивіться, щоб буфером між загарбниками та країнами Західної Європи не стала сама Угорщина… Це ще не в гіршому варіанті.
Але такого не буде, тому що в Європа прокинулася і Віктору Орбану не вдасться її знову приспати…
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