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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Чи розуміє Угорщина небезпеку, яка нависла над нею?

glavcom.ua
«Короткозорість пана Орбана просто дивує»
фото: Depositphotos

Європа прокинулася і Віктору Орбану не вдасться її знову приспати…

Коментар угорського премʼєра Віктора Орбана, що «Україну треба зробити буферною зоною» і лише в такій якості наша країна збережеться, звісно, викличе негативні оцінки, тому що зараз так заявляти – це лити воду на млин агресора.

Але головне, що це вже було. Україна якраз і залишалася «буферною» «сірою» зоною, що багато в чому створило ілюзію у російської верхівки про можливість захопити її собі.

Короткозорість пана Орбана просто дивує. Зрозуміло, що хочеться діяти цинічно і захистити себе за рахунок життів українців і без жертв населення Угорщини.

Але дивіться, щоб буфером між загарбниками та країнами Західної Європи не стала сама Угорщина… Це ще не в гіршому варіанті.

Але такого не буде, тому що в Європа прокинулася і Віктору Орбану не вдасться її знову приспати…

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Джерело
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Теги: війна Угорщина Віктор Орбан

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Валерій Чалий

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