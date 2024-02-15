Міноборони пояснило, коли Україна зможе отримати F-16

За словами Павлюка, винищувачі з'являться саме тоді, коли Україна готова буде ефективно їх використовувати і обслуговувати

Україна не оголошуватиме офіційно дату отримання літаків

Під час 19-го засідання у форматі «Рамштайн» сторони майже не порушували питання передачі Україні винищувачів F-16. Усі рішення вже й так були ухвалені. Про це повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

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«З F-16 все дуже просто, там усі рішення вже ухвалені. Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Рішення прийняті, ми рухаємося за планом. Ми маємо розуміння термінів, маємо розуміння того, що в ці терміни потрібно зробити. Це з погляду підготовки пілотів, підготовки інфраструктури, інженерів тощо. Щойно всі ці елементи виконають – F-16 з'являться в Україні», – заявив Павлюк.

Зокрема начальник управління преси та інформації Міністерства оборони зауважив, що Україна не оголошуватиме офіційно дату отримання літаків. Це необхідно для того, аби не дати можливості ворогу скористатись цією інформацією.

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«Щойно ми знатимемо точну дату, ми в жодному разі її нікому не скажемо. Адже ворог орієнтується зокрема й на інформацію з відкритих джерел. Тому з F-16 все добре. Ми всі сподіваємося, що F-16 будуть в Україні якнайшвидше. Але ми всі розуміємо, що вони мають з'явитися саме тоді, коли ми будемо готові ефективно їх використовувати і обслуговувати», – пояснив він.

За словами представника Міноборони, під час «Рамштайну» також обговорювалось питання дронів. Очікується, що буде більше не лише поставок БпЛА, але й спільного виробництва безпілотників.

Павлюк додав, що партнери озвучили доволі амбітні зобов'язання щодо кількості дронів.

«І дуже тішить, коли ми чуємо такі зобов'язання і що є повне розуміння того, як змінилося поле бою в сучасній війні. Коли вже йдеться окремо й про FPV-дрони, про них окремо вже говорять, як і про всі типи безпілотних систем. Тому що це ключ у перемозі в цій асиметричній перевазі, яку намагається збудувати Україна, коли робить акцент на технології», – пояснив Павлюк.

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Нагадаємо, Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.

Як повідомлялося, у липні 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Нещодавно Люксембург долучився до коаліції F-16.