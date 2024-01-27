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Влада Таїланду затримала російську групу «Бі-2»: артистів депортують

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Влада Таїланду затримала російську групу «Бі-2»: артистів депортують
Гурт «Бі-2» виступив двічі у Таїланді
фото з відкритих джерел

Справжньою причиною затримання музикантів є антиросійська позиція та підтримка України

У Таїланді затримали учасників російського рок-гурту «Бі-2» через проведення концертів без дозволу на роботу. Їх етапують із Пхукета до Бангкока для подальшої депортації. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на генконсула Росії у Пхукеті Володимира Соснова.

Про те, що музикантів планують депортувати, йшлося раніше у заяві генконсульства. Наголошувалося, що учасники музичного колективу будуть зобов'язані залишити територію Таїланду найближчим часом.

Суд у Таїланді зобов'язав затриманих сплатити штрафи. Кожен із музикантів має виплатити по $84.

Гурт виступив двічі — у місті Паттайя та провінції Пхукет.

Телеграм-канали повідомляють, що справжньою причиною затримання гурту «Бі-2» є антиросійська позиція та підтримка України у розв’язаній РФ проти неї повномасштабній війні. 

Ініціатором затримання виступило генконсульство РФ у Таїланді.

Теги: артист росія Таїланд війна

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