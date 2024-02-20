Північнокорейські ракети, якими Росія била по Україні, містили західні деталі – CNN

У звіті британської організації йдеться, що ракета КНДР «не могла бути зібрана раніше березня 2023 року»

75% компонентів північнокорейської балістичної ракети було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США

Ракети Північної Кореї, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, містять компоненти американських та європейських компаній. Про це сказано у звіті Conflict Armament Research, повідомляє CNN.

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Британська організація Conflict Armament Research (CAR) вивчила 290 компонентів уламків північнокорейської балістичної ракети, які знайшли у січні у Харкові.

Згідно з результатами дослідження, 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. При цьому ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, та 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії. Ці компоненти переважно становили систему навігації ракети, яку виробили у Північній Кореї.

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При цьому деталі, які вивчили дослідники, були виготовлені між 2021 та 2023 роками. Виходячи з цих термінів виробництва, у Car стверджують, що ракета «не могла бути зібрана раніше березня 2023 року» і вже в січні використовувалася Росією проти України.

«Північна Корея створила надійну мережу закупівель, здатну оминати режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть», – йдеться у звіті.

Як розповіли у коментарі СNN представники Car, організація не розкриватиме назви компаній, чиї деталі знайшли в ракеті. Це пов'язано з тим, що немає жодних доказів навмисних поставок компонентів до Північної Кореї.

Нагадаємо, щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України.

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Зазначимо, Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ. Наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року. У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

До слова, влада Північної Кореї заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України.