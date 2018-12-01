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    Думки вголос

    Навіщо скандальний настоятель Лаври вирішив раптово померти?

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Розсилка
    Цього разу Лебідь переплюнув навіть карикатурних попів - Навіщо скандальний настоятель Лаври вирішив раптово померти?
    Цього разу Лебідь переплюнув навіть карикатурних попів

    Лебедю не залишається нічого іншого, як лягти на збереження

    Прочитав інтерв'ю самого скандального ієрарха російського православія на нашій території.

    Лінія захисту проста і незамислувата. Протягом 15 хвилин він тричі сказав, що недавно був на смертному одрі. І взагалі він дуже хвора людина. Логіка просто залізна - він помирає, а силовики разом з Порошенком вирішили вкоротити йому віку.

    Другий момент відбілення життя в розкоші. Тут Лебідь переплюнув навіть карикатурних попів. Він заяявиив, що свій величезний будинок на Печерську він вирішив продати, а гроші, виручені від цієї оборудки він роздасть на «монастирі і дитячі будинки». Для мене залишається загадкою, а куди ж має тратити гроші «свята людина», як не на монастирі і сиріт? Правда, тут згадується історія, як настоятель Лаври де-факто, вигнав хворих на СНІД із єдиної на той час спеціалізованої лікарні, а в цьому приміщенні вирішив робити богоугодні справи більш важливі ніж лікування хворих.

    В цілому - все примітивно.Ну видно, що Лебідь перелякався. І видно, що ніхто з ієрархів не готовий бігти його захищати. Чому? Колись давно ходила байка, як покійний Володимир Сабодан вирішив Лебедя посунути на перефірію, але не зміг. Двічі собор не мав кворуму, бо емісари Лебедя з пакуночками об'їхали інших ієрархів. Корупція ніколи не посилює віру і згуртованість.

    А тому, Лебедю не залишається нічого іншого, як лягти на збереження. Правда, лягти на збереження теж страшно. Навколо стільки шакалів хочуть заполучити Лавру з її мільйонними доходами...

    Читайте також: «З бісом поцілувався». Чому силовики прийшли з обшуками до митрополита Павла

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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