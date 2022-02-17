Лукашенко готовий визнати «ЛНР» і «ДНР»

За словами Лукашенка рішення може бути ухвалено спільно з Росією і воно буде «єдиним та взаємовигідним»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий разом з Росією визнати об’єднання російських бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Як передає «Белта», це буде його спільне з Путіним рішення.

«Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще для Росії та Білорусі. Але це буде спільне рішення», – заявив Лукашенко.

Він також додав, що Білорусь готова підтримати РФ, якщо вона вирішить прийти на допомогу фейковим республікам.

«Ми Росії надамо будь-яку підтримку. І військову, і, якщо буде треба, економічну. Поділимося останнім шматком хліба, точно так і зі страждальцями на Донбасі. Якщо це у Чернігові – і чернігівцям допомагатимемо. Це наша тверда позиція», – заявив він.

Нагадаємо, Лукашенко вирушає у робочу поїздку до Москви на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Зустріч запланована на 18 лютого. Візит білоруського лідера до Москви відбудеться під завісу російсько-білоруських військових навчань «Союзна рішучість-2022», які стартували 10 лютого і триватимуть до 20 лютого 2022 року.

Раніше з'явився текст військової доктрини Путіна та Лукашенка.

Додамо, що у коментарі «Главкому» ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер розповів, що визнання «Л/ДНР» є наступним кроком для Путіна. Президент країни-агресорки тисне на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб змусити Україну гарантувати автономію невизнаним республікам.

Раніше очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО, депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв у інтерв’ю «Главкому» розповів: вийти із ситуації, котра склалася нині довкола України, Путін може через «втішний приз» – визнання «ДНР»–«ЛНР». Однак тоді Росії доведеться вийти і з «Мінська». І це, мабуть, найгірший варіант, що лежить в Кремлі на столі.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен

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