  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лукашенко готовий визнати «ЛНР» і «ДНР»

    Олександр Лукашенко знову зібрався до Путіна в Кремль&nbsp; - Лукашенко готовий визнати «ЛНР» і «ДНР»
    Олександр Лукашенко знову зібрався до Путіна в Кремль 
    фото: Белта

    За словами Лукашенка рішення може бути ухвалено спільно з Росією і воно буде «єдиним та взаємовигідним»

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий разом з Росією визнати об’єднання російських бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Як передає «Белта», це буде його спільне з Путіним рішення.

    «Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще для Росії та Білорусі. Але це буде спільне рішення», – заявив Лукашенко.

    Він також додав, що Білорусь готова підтримати РФ, якщо вона вирішить прийти на допомогу фейковим республікам.

    «Ми Росії надамо будь-яку підтримку. І військову, і, якщо буде треба, економічну. Поділимося останнім шматком хліба, точно так і зі страждальцями на Донбасі. Якщо це у Чернігові – і чернігівцям допомагатимемо. Це наша тверда позиція», – заявив він.

    Нагадаємо, Лукашенко вирушає у робочу поїздку до Москви на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Зустріч запланована на 18 лютого. Візит білоруського лідера до Москви відбудеться під завісу російсько-білоруських військових навчань «Союзна рішучість-2022», які стартували 10 лютого і триватимуть до 20 лютого 2022 року.

    Раніше з'явився текст військової доктрини Путіна та Лукашенка.

    Додамо, що у коментарі «Главкому» ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер розповів, що визнання «Л/ДНР» є наступним кроком для Путіна. Президент країни-агресорки тисне на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб змусити Україну гарантувати автономію невизнаним республікам.

    Раніше очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО, депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв у інтерв’ю «Главкому» розповів: вийти із ситуації, котра склалася нині довкола України, Путін може через «втішний приз» – визнання «ДНР»–«ЛНР». Однак тоді Росії доведеться вийти і з «Мінська». І це, мабуть, найгірший варіант, що лежить в Кремлі на столі.

    Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

    Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен

    Читайте також:
    Теги: Білорусь бойовики на Донбасі Луганщина Олександр Лукашенко Путін Донеччина Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко готовий визнати «ЛНР» і «ДНР»