Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Прихована крипта і мільйони кешу, вивезеного за кордон. Проти Крупи можуть відкрити нову справу

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Прихована крипта і мільйони кешу, вивезеного за кордон. Проти Крупи можуть відкрити нову справу
НАЗК провело повну перевірку двох декларацій Тетяни Крупи
фото: Тетяна Крупа/Facebook

У перший рік війни ексголова МСЕК Хмельниччини разом із чоловіком переправили за межі України 38,33 млн грн готівки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вбачає ознаки кримінального правопорушення за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей») після перевірки е-декларацій колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висновки НАЗК.

Антикорупційне нацагентство провело повну перевірку електронних декларацій за 2022-2023 роки ексголови МСЕК Хмельниччини. І виявило низку незадекларованих активів. Зокрема, чоловік декларантки Володимир Крупа не показав криптовалюту на загальну суму 28,5 тис. грн (на кінець 2023 року).

(для перегляду – натисніть на документ)
(для перегляду – натисніть на документ)

Також він не задекларував 18 млн грн поворотної фінансової допомоги. Про цю суму НАЗК дізналося від інших правоохоронних органів, які розслідують кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення Тетяни Крупи. Зокрема, на початку жовтня 2024 року під час обшуків помешкання Крупи було знайдено оригінал договору відступлення прав вимоги. Згідно з документом, від ТОВ «А.С.Трейд» до Володимира Крупи переходить право вимагати у ТОВ «Солар-Інвест» (боржника; ця компанія належить сім’ї Крупи) виконання зобов’язень щодо повернення коштів у вигляді 18 млн грн фінансової допомоги.

Крім цього, НАЗК з’ясувало, що у перший рік великої війни (2022-го) Тетяна і Володимир Крупи вивезли з України готівки, яка у перерахунку на гривню на тодішнім курсом Нацбанку складає 38,33 млн. А саме:

  • 23 квітня 2022 року Тетяна Крупа вивезла 7 тис. євро і $51 тис.;
  • 23 квітня 2022 року Володимир Крупа перемістив за межі країни – $207 тис.;
  • 29 травня 2022 року Володимир Крупа – 19 тис. євро і $300 тис.;
  • 25 жовтня 2022 року Тетяна Крупа – $600 тис.

За відомостями Національне агентство з питань запобігання корупції, гроші переміщалися до Польщі, а потім виводилися до банків Австрії.

Таким чином, як вважає НАЗК, 16,4 млн грн із вивезених 38,33 млн грн сімейством Крупи за кордон мають невідоме джерело походження.

Окремо Нацагентство з протидії корупції виявилося безсилим щодо перевірки походження великої кількості готівки ($ 5,2 млн, 5 млн грн і 300 тис. євро), яку ДБР виявило у квартирі Тетяни Крупи 3 жовтня 2024 року.

«НАЗК з офіційних джерел не отримало відомостей про те, коли були набуті вказані активи суб’єктом декларування, але відомо, що дата їх набуття є не пізнішою, ніж 3 жовтня 2024 року (дата проведення відповідних слідчих дій)», – сказано у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції.

Додамо, що санкція ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від 68 тис. грн до 85 тис. грн або громадські роботи від 150 годин до 240 годин, або обмеження волі до двох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Як повідомляв «Главком», польські правоохоронці провели власне розслідування щодо сімейства Крупи, які протягом 29 травня 2022 року-17 жовтня 2024 року ввезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів.

Нагадаємо, що 31 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

Читайте також:

Теги: війна декларація НАЗК МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Участь офіційного Пекіна у війні на боці Росії – справа, яка дуже просто доводиться
Китайські військові воюють проти України. Чи насправді Пекін нічого не знає?
11 квiтня, 18:05
У грудні минулого року Володимир Зеленський отримав меншу зарплату, ніж раніше – 21 560 грн
Зеленський отримує на руки зарплату меншу, ніж Порошенко шість років тому (документи)
31 березня, 16:30
Триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 березня, 07:43
Безперечно передумови до занепаду фондового ринку виникли не сьогодні, але...
Фондовий ринок України. Кінчай, батьку, торгувати! Авторська стаття
31 березня, 13:55
Уночі ворог атакував Харків
Зеленський повідомив, про що свідчить нічна атака РФ на Україну
2 квiтня, 11:11
Українські військові відбили позиції біля Котлиного
Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку
9 квiтня, 13:01
Під час атаки постраждали люди
У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку
14 квiтня, 04:57
Небо в Києві зранку, 12 квітня
Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)
12 квiтня, 09:25
Під час церемонії нагородження Коляденко (праворуч) відмовилася робити фото з росіянкою Кудаєвою
Чемпіонат Європи з боротьби: Коляденко відмовилася робити фото з донькою ліквідованого окупанта
12 квiтня, 09:21

Кримінал

Прихована крипта і мільйони кешу, вивезеного за кордон. Проти Крупи можуть відкрити нову справу
Прихована крипта і мільйони кешу, вивезеного за кордон. Проти Крупи можуть відкрити нову справу
Правоохоронці розкрили схему, як РФ вербує українських дітей
Правоохоронці розкрили схему, як РФ вербує українських дітей
Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов відреагував на нові підозри
Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов відреагував на нові підозри
Вбивство 19-річного на Прикарпатті. Поліція оголосила підліткам підозри
Вбивство 19-річного на Прикарпатті. Поліція оголосила підліткам підозри
Ексголова МСЕК на Буковині вимагав хабар за оформлення інвалідності – СБУ
Ексголова МСЕК на Буковині вимагав хабар за оформлення інвалідності – СБУ
На Івано-Франківщині підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця
На Івано-Франківщині підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
35K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
33K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
19K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
9534
Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані

Новини

Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua