Прихована крипта і мільйони кешу, вивезеного за кордон. Проти Крупи можуть відкрити нову справу

У перший рік війни ексголова МСЕК Хмельниччини разом із чоловіком переправили за межі України 38,33 млн грн готівки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вбачає ознаки кримінального правопорушення за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей») після перевірки е-декларацій колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висновки НАЗК.

Антикорупційне нацагентство провело повну перевірку електронних декларацій за 2022-2023 роки ексголови МСЕК Хмельниччини. І виявило низку незадекларованих активів. Зокрема, чоловік декларантки Володимир Крупа не показав криптовалюту на загальну суму 28,5 тис. грн (на кінець 2023 року).

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Також він не задекларував 18 млн грн поворотної фінансової допомоги. Про цю суму НАЗК дізналося від інших правоохоронних органів, які розслідують кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення Тетяни Крупи. Зокрема, на початку жовтня 2024 року під час обшуків помешкання Крупи було знайдено оригінал договору відступлення прав вимоги. Згідно з документом, від ТОВ «А.С.Трейд» до Володимира Крупи переходить право вимагати у ТОВ «Солар-Інвест» (боржника; ця компанія належить сім’ї Крупи) виконання зобов’язень щодо повернення коштів у вигляді 18 млн грн фінансової допомоги.

Крім цього, НАЗК з’ясувало, що у перший рік великої війни (2022-го) Тетяна і Володимир Крупи вивезли з України готівки, яка у перерахунку на гривню на тодішнім курсом Нацбанку складає 38,33 млн. А саме:

23 квітня 2022 року Тетяна Крупа вивезла 7 тис. євро і $51 тис.;

23 квітня 2022 року Володимир Крупа перемістив за межі країни – $207 тис.;

29 травня 2022 року Володимир Крупа – 19 тис. євро і $300 тис.;

25 жовтня 2022 року Тетяна Крупа – $600 тис.

За відомостями Національне агентство з питань запобігання корупції, гроші переміщалися до Польщі, а потім виводилися до банків Австрії.

Таким чином, як вважає НАЗК, 16,4 млн грн із вивезених 38,33 млн грн сімейством Крупи за кордон мають невідоме джерело походження.

Окремо Нацагентство з протидії корупції виявилося безсилим щодо перевірки походження великої кількості готівки ($ 5,2 млн, 5 млн грн і 300 тис. євро), яку ДБР виявило у квартирі Тетяни Крупи 3 жовтня 2024 року.

«НАЗК з офіційних джерел не отримало відомостей про те, коли були набуті вказані активи суб’єктом декларування, але відомо, що дата їх набуття є не пізнішою, ніж 3 жовтня 2024 року (дата проведення відповідних слідчих дій)», – сказано у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції.

Додамо, що санкція ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від 68 тис. грн до 85 тис. грн або громадські роботи від 150 годин до 240 годин, або обмеження волі до двох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Як повідомляв «Главком», польські правоохоронці провели власне розслідування щодо сімейства Крупи, які протягом 29 травня 2022 року-17 жовтня 2024 року ввезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів.

Нагадаємо, що 31 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.