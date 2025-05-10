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Китай заявив, що Путін готовий до мирних переговорів без попередніх умов

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Китай заявив, що Путін готовий до мирних переговорів без попередніх умов
Китай вважає, що треба врахувати позицію всіх сторін
фото з відкритих джерел

МЗС Китаю повідомило, що Путін позитивно оцінив позицію КНР щодо війни в Україні та висловив готовність до мирного врегулювання без висування попередніх умов

Президент Росії Володимир Путін у розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив про готовність розпочати мирні переговори без жодних попередніх умов. Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван І, передає «Главком» з посиланням на агентство Xinhua.

З 7 по 10 травня Сі Цзіньпін перебував у Росії з державним візитом на запрошення Кремля. Наприкінці поїздки очільник китайського МЗС розповів про деталі перебування лідера КНР у Москві.

За словами Вана І, цей візит став уже одинадцятим візитом Сі Цзіньпіна до Росії з моменту обрання його президентом КНР.

Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, й ситуацію в Україні. Ван І зазначив, що Сі Цзіньпін наголосив на підтримці всіх зусиль, які сприяють встановленню миру. Китай, за його словами, виступає за концепцію глобальної безпеки, що має бути спільною, всеосяжною, співробітницькою та сталою. У цьому контексті Пекін вважає важливим враховувати законні інтереси безпеки всіх держав і усувати глибинні причини конфліктів.

Глава МЗС Китаю також повідомив, що Путін позитивно оцінив позицію КНР щодо війни в Україні та висловив готовність до мирного врегулювання без висування попередніх умов. Він висловив сподівання на досягнення справедливої та довготривалої мирної угоди.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Як інформує «Главком», відповідний допис Володимир Зеленський зробив у соцмережі Х.

«Усі разом по завершенню саміту в Києві говорили з Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії», – написав президент.

Раніше ми писали, що до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо Москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.

Теги: Китай путін Сі Цзіньпін перемир'я

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