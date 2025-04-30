Очікується, що Стоун зустрінеться з Путіним

Американський кінорежисер, який підтримує повномасштабне вторгнення в Україну та вважає Путіна «великим лідером», завітав до Москви. Про це повідомляє Главком з посиланням на допис посланця Путіна Кирила Дмитрієва.

Дмитрієв поділився світлиною з кінорежисером Стоуном та написав: «Радий бачити великого Олівера Стоуна у Москві».

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков раніше зазначив, що Стоун прибув до Москви для участі в освітньому марафоні «Знання. Перші», який проходить з 28 по 30 квітня.

Очікується, що в рамках цього заходу він може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також він зазначив, що обидва планують взяти участь у марафоні до Дня перемоги.

Олівер Стоун відомий своїми симпатіями до російського лідера. У 2017 році він випустив документальний серіал «Інтерв’ю з Путіним», заснований на численних бесідах з президентом Росії.

У 2019 році Стоун також представив фільм «Нерозказана історія України», в якому ключовими фігурами стали Віктор Медведчук та Оксана Марченко.

Олівер Стоун підтримує повномасштабне вторгнення в Україну, вважає Путіна «великим лідером» і говорить, що президент Росії – «не той монстр, яким його зображує американська машина пропаганди».

Російський агітпроп дуже ним дорожить, адже той «не боїться» американських спецслужб чи «критиків Путіна» та вважає його пророком-візіонером, який передбачив «СВО» ще до її початку.