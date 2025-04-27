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Епігенетик назвав звички українців, які скорочують життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Епігенетик назвав звички українців, які скорочують життя
Кинути курити – це найкраще, що можна зробити для довголіття
фото з відкритих джерел

Хоча стрес війни є дуже значним, щоденні звички мають більший вплив на тривалість життя

Керівник Лабораторії епігенетики Інституту геронтології імені Дмитра Чеботарьова НАМН України, кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков назвав звички, які крадуть здоров’я українців. Як інформує «Главком» у інтерв’ю «РБК-Україна» науковець розповів, від чого слід відмовитися, аби прожити якомога довше.

«Ми серед лідерів у світі за смертністю від хвороб серця та судин: інфарктів, інсультів. Беззаперечний ворог №1 – куріння. Кинути курити – це найкраще, що можна зробити для довголіття. Далі у цьому списку неправильне харчування – надлишок шкідливої їжі, брак овочів та фруктів призводять до зайвої ваги, а це навантаження на весь організм, особливо на серце», – сказав епігенетик.

Також сидіння годинами на роботі та вдома без руху – це прямий шлях до проблем зі здоров'ям. Наше тіло потребує активності, додав науковець.

«Недосипання теж забирає здоров’я. Уві сні мозок відновлюється, «ремонтує» пошкоджені клітини. Без якісного сну накопичуються проблеми, що б'є по пам'яті, увазі та збільшує ризик серйозних хвороб», – пояснив Дмитро Краснєнков.

Стрес і самотність також впливають на судини і серце, каже науковець. Спілкування з друзями, підтримка близьких, відчуття себе частиною спільноти – це не розкіш, а важлива складова здоров'я і довголіття.

Дмитро Краснєнков
Дмитро Краснєнков
фото: rbc.ua

«Хоча стрес війни є дуже значним, щоденні звички мають більший вплив на тривалість життя. Зміна хоча б деяких із них на краще може дати чудовий результат», – підсумував Дмитро Краснєнков.

Нагадаємо, дослідження показали, що вживання одного газованого підсолодженого напою на день може збільшити ризик передчасної смерті, особливо від хвороб серця.

До слова, нова пандемія рано чи пізно станеться, і це «не теоретичний ризик», а «епідемічна визначеність». Таку думку висловив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. 

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Теги: Україна харчування стрес довголіття

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