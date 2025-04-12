Зарплату посла Залужного засекречено. НАЗК і посольства пояснили причину

НАЗК вважає, що відкрита інформація про доходи і майно Валерія Залужного може становити загрозу життю і здоров’ю декларанту і членам його сім’ї

Валерій Залужний переадресував запит «Главкома» про свій майновий стан до антикорупційного агентства

Інформація про майновий стан і доходи посла України у Великій Британії та Північній Ірландії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного засекречена. Про це свідчать відповіді на запити, які отримав «Главком» від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і посольства України у Великій Британії

«Главком» із запитом звернувся до посла і генерала Валерія Залужного з проханням поділитися даними про майно та доходи за 2024 рік. Сюди входять відомості про об’єкти нерухомості дипломата; цінне рухоме майно; цінні папери; корпоративні права; нематеріальні активи; грошові активи; фінансові зобов'язання тощо.

Посол Залужний переадресував питання журналістів до НАЗК.

Розлогішою виглядала відповідь радника-посланника посольства України у Великій Британії Едуарда Феська. Зокрема, він зазначив, що запитувана інформація «не створювалася, не отримувалася і не документувалася Посольством України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії у рамках виконання повноважень і обов’язків, передбачених чинним законодавством». І теж перенаправив запит видання до антикорупційного агентства.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції у свою чергу наголосили: декларації військовослужбовців Збройних сил України, залучених до ведення бойових дій, не відображаються у відкритому доступі. Відповідні зміни до законодавства внесли парламентарі у вересні 2023 року.

Декларації Валерія Залужного не доступні для загалу скріншот із реєстру декларацій

Оприлюднення будь-якої інформації щодо вказаної категорії військових, на думку НАЗК, «може мати значні негативні та, з високою ймовірністю, невідворотні наслідки для інтересів національної безпеки, запобіганню кримінальним правопорушенням…, а також може становити загрозу життю/здоров’ю суб’єктам декларування та членам їх сімей».

Отже, зробило висновок НАЗК, «шкода від оприлюднення такої інформації (у нашому випадку – декларації Валерія Залужного – «Главком») переважає суспільний інтерес в її отриманні, а тому така інформація підлягає обмеженню в доступі».

Для порівняння: усі декларації міністра оборони України у 2020-2021 роках і Надзвичайного і Повноважного Посла України у Словенії у 2022-2024 роках Андрія Тарана – є у відкритому доступі.

Як свідчать дані з реєстру декларацій, оплата праці українських послів складається із заробітної плати та компенсаційних виплат в іноземній валюті за перебування у довгостроковому закордонному відрядженні.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року президент звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України.

9 травня 2024 року Залужний став послом України у Великій Британії та Північній Ірландії.

3 березня 2025 року глава держави призначив Валерія Залужного Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом.