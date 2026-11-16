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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Швидкий мир від Кірієнка: навіщо Кремль знову годує росіян обіцянками

glavcom.ua
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Російський диктатор Путін та перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко
фото: росзмі

Чому росіянам знову обіцяють швидкий мир

Російські ЗМІ контрольовано злили інформацію, що під час зустрічі першого заступника голови адміністрації Президента Сергія Кірієнка з думською фракцією Єдиної Росії було заявлено про те, що треба готуватися до швидкого миру

Кірієнко заявив, що треба бути готовим до того, що мільйони людей можуть повернутися до мирного життя.

Швидкий мир від Кірієнка: навіщо Кремль знову годує росіян обіцянками фото 1
Швидкий мир від Кірієнка: навіщо Кремль знову годує росіян обіцянками фото 2

Отже, що це означає?

1. Раніше березня все одно нічого не буде. Нинішня заява потрібна владі для підтримання позитивних настроїв в суспільстві на фоні погіршення економічної ситуації та розгортання нової хвилі бензинової кризи.

2. Перед закінченням війни росіяни мають розробити якісь чергові заборони. Підготовка до закінчення війни почнеться саме з цього і ми це відразу побачимо. Поки що ніяких ознак не видно.

3. Але навіть така підготовка не означатиме нічого. Росіяни завжди зможуть сказати, що мирні переговори зірвали українці, європейці та рептилоіди, які управляють світом.

4. Для особливо довірливих нагадаю, приблизно те саме і за схожих обставин Кірієнко говорив два роки тому.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія росіяни

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Вадим Денисенко

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