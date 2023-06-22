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Китай та Росія запустять безвізовий туристичний режим

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай та Росія запустять безвізовий туристичний режим
Туристи з Китаю зможуть приїздити до країни-агресора
фото: ілюстративне

Російська сторона вже відправила до Китаю список туристичних організацій, які готові до прийому китайських туристів на 2023-2024 роки

Китай і Росія найближчим часом запустять безвізовий туристичний режим. У китайському місті Хейхе відбулось засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі туризму Російсько-Китайської комісії з гуманітарного співробітництва. Про це пише Telegram-канал «Китайська панорама».

Сторони домовилися, що КНР протягом двох тижнів надасть Росії список китайських туроператорів (РФ свій список уже надав).Це дозволить запустити груповий безвізовий простір між двома країнами. Туристи з Китаю і Росії зможуть до 15 днів перебувати без віз на території країни-агресора. Мова про подорожі, які будуть організовувати туроператори за міжугорядовими угодами між КНР і РФ.

У травні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков уточнював, що російська сторона вже відправила до Китаю список туристичних організацій, які готові до прийому китайських туристів на 2023-2024 роки.

«Розраховуємо, що ми з ними (Китаєм) обміняємося і, за даними МЗС Росії, з Китаєм запустимо (безвізовий режим) у липні», – сказав Решетніков.

Росія також отримала від Ірану офіційний список уповноважених туроператорів для безвізових групових обмінів. «Ми зараз останні бюрократичні етапи проходимо», – пояснив глава Мінекономрозвитку. Також Китай нещодавно встановив безвізовий режим із сусіднім Казахстаном. 

Нагадаємо, Китай не підтримує Росію у війні проти України. Водночас Пекін тримає російського диктатора Володимира Путіна під контролем. Про це заявив речник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано. Стано переконаний у тому, що Китай відіграє свою роль у розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України. Європейський союз, зі свого боку, продовжує тиснути на Пекін, аби останній відповідав своїм заявам щодо захисту сучасного світу й світового порядку.

Нагадаємо, що Китай відновив видачу всіх типів віз росіянам із 15 березня 2023 року. Для туристичної поїздки  росіянам  знадобиться віза типу L. Її оформляють у генеральних консульствах КНР у Москві, Санкт-Петербурзі та декіолькох інших містах РФ. Росіяни можуть подати документи на туристичні візи для одноразового або дворазового в'їзду. Їх видають максимум на 90 днів. Під час поїздки можна перебувати в Китаї не більше 30 днів

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Теги: безвізовий режим росія Китай

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