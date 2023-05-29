Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Одесу: є влучання в порт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Одесу: є влучання в порт
Ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе
фото з відкритих джерел

Сили ППО знищили над Одещиною дрон Shahed-131/136

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Три дрони знищено в небі над Миколаївщиною, ще один – над Одещиною.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи. Це була вже 15-та повітряна атака на Київ від початку місяця. Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.  Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині

Близько другої години ночі вибухи прогриміли на Одещині.

Теги: росія війна безпілотник вибух Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі була загроза застосування ворогом БПлА
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
Наслідки падіння уламків в Подільському районі Києва
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
Сьогодні, 06:06
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Одещині та Київщині лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 02:11

Новини

Нічна атака на Одесу: є влучання в порт
Нічна атака на Одесу: є влучання в порт
Мовний скандал у Одесі: від роботи відсторонили поліцейського
Мовний скандал у Одесі: від роботи відсторонили поліцейського
В Одесі командир одного з батальйонів наживався на ЗСУ: деталі скандалу
В Одесі командир одного з батальйонів наживався на ЗСУ: деталі скандалу
Саакашвілі назвав три причини, чому окупанти активно обстрілюють Одесу
Саакашвілі назвав три причини, чому окупанти активно обстрілюють Одесу
Атака по Одесі: ЗСУ розповіли, звідки била РФ та скільки ракет збито (фото)
Атака по Одесі: ЗСУ розповіли, звідки била РФ та скільки ракет збито (фото)
Військові показали наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
Військові показали наслідки ракетного удару по Одесі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
42K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
37K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
25K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
22K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)
16K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту