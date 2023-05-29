Нічна атака на Одесу: є влучання в порт

Сили ППО знищили над Одещиною дрон Shahed-131/136

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Три дрони знищено в небі над Миколаївщиною, ще один – над Одещиною.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

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Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи. Це була вже 15-та повітряна атака на Київ від початку місяця. Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині.

Близько другої години ночі вибухи прогриміли на Одещині.