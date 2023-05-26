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Олексій Копитько радник Міністра оборони

Звернення Резнікова до башкирів. Місцеве начальство неслабо перелякалося

glavcom.ua
Олексій Резніков
фото з відкритих джерел

В Уфі почалося невдоволення після того, як на місці розкопок стародавнього башкирського міста вирішили будувати православний храм

Ввічливе звернення міністра оборони України Олексія Рєзнікова до башкирів набуло такого охоплення, що місцеве начальство неслабо перелякалося. Настільки, що сьогодні свою відповідь – російською та українською мовами – опублікував глава Башкортостану, військовий злочинець Радій Хабіров.

Якщо у зверненні Рєзнікова містяться конкретні факти і питання, які так стурбували кремлівських намісників в Уфі, то текст Хабірова: «фошисти! військовий переворот!», перерахування загонів, які він відправив на забій. І чудовий пасаж, як вони рятують мирних жителів на Донбасі (на тлі руїн Бахмута). Текст Хабірова розганяють місцеві ЗМІ.

Оскільки головні адресати опусу Хабірова самі башкири – йому треба видати медаль за сприяння ЗСУ. Слабка і недолуга відповідь напевно засмутить тих, хто читав обидва тексти.

Єрзання башкирського начальника зрозуміле – контроль над ситуацією під питанням.

Днями був великий схід громадян (тисячі людей) проти чергового кар'єра з видобутку золота. Владі довелося тимчасово відступити.

У самій Уфі почалося невдоволення після того, як на місці розкопок стародавнього башкирського міста вирішили будувати православний храм. При цьому з 2009 р. не можуть добудувати мечеть через «грошей немає». А на храм у вкрай спірному місці і під час війни гроші знайшлися.

Восени в Башкирії вибори. До виборів кількість убитих і поранених на війні щонайменше подвоїться, тому що кількість башкир на фронті стараннями Хабірова зростає. Він намагається вислужитися перед Москвою всіма силами. А реальні проблеми людей залишаються осторонь.

Зрозуміло, що ні про яку демократію і волевиявлення на виборах не йдеться. Але напруга для влади кратно зросте.

Інцидент у Бєлгородській області показав, що в разі кризи з керованістю можуть бути проблеми.

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Джерело
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Теги: путінський режим росія Олексій Резніков

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Олексій Копитько

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