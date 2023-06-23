НАТО може вступити у війну з РФ. Російський дипломат істерично відреагував

Російський посол у США Анатолій Антонов намагається переконати світ, що Росія є «відповідальною ядерною державою»

Росія погрожує ескалацією війни

Посол Росії в США Анатолій Антонов пригрозив, що ідея сенаторів США зрівняти ядерні удари по Україні та НАТО призведе до ескалації війни.

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«Спекуляції про можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї є абсурдними. Провокаційні та недалекоглядні висловлювання законодавців США лише сприяють ескалації напруженості та підвищенню ризику сповзання ситуації до ще більш небезпечної межі», – заявив Антонов.

Крім того, Антонов наголосив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі відбувалося нібито на законних підставах.

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«Ми не порушили жодного міжнародного зобов'язання і зробили те, що роблять американці протягом десятиліть, розміщуючи ядерні бомби на територіях європейських союзників», – заявив посол Росії в Америці.

Нагадаємо, що в Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції: якщо Росія використає ядерну зброю в Україні – це означатиме напад на НАТО. Резолюцію у Сенаті США зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

«Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО. І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО», – заявив Грем.

За словами Грема, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи.

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Раніше президент України заявив, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить життєдіяльності.