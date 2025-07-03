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Трамп збагатився на щонайменше на $620 млн – Bloomberg

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп збагатився на щонайменше на $620 млн – Bloomberg
Криптовалюта дозволяє сім'ї Трампа значно прискорити монетизацію своєї слави, впливу та влади
фото: Bloomberg

Криптовалютна імперія Трампа: Статок президента США зріс на $620 млн завдяки цифровим активам

Статок Дональда Трампа зріс щонайменше на $620 млн завдяки його активності у сфері цифрових активів. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, сім'я Трампів використовує своє ім'я та зв'язки для отримання прибутку від криптовалютних проєктів значно швидше, ніж від традиційного бізнесу з нерухомістю, пише «Главком».

Хоча особистий капітал Дональда Трампа, за даними Bloomberg, залишається відносно стабільним – $6,4 млрд наразі проти $6,5 млрд в день виборів – глибше занурення у цифри виявляє безпрецедентний зсув у тому, як він та його родина підтримують свою імперію. Криптовалюта дозволяє їм значно прискорити монетизацію своєї слави, впливу та влади.

На відміну від ліцензійних угод на нерухомість, парфуми чи матраци, які вимагають років планування, криптовалютні венчурні підприємства додали до статку Трампа понад $620 млн протягом кількох місяців. Це значно перевищує $34 млн, які Trump Organization отримала від угод з ліцензування нерухомості минулого року.

«Я неймовірно пишаюся нашою чудовою компанією», – заявив Ерік Трамп, виконавчий віцепрезидент Trump Organization, додавши, що вони «ще ніколи не були сильнішими».

Серед найвідоміших проєктів – World Liberty Financial, платформа, що продає власний токен та випускає стейблкоїн USD1. Сім'я Трампів заробляє на проєкті через продаж токенів, володіючи частиною материнської компанії та утримуючи її токени. До березня World Liberty продала токенів на $550 млн, з яких близько $390 млн, за розрахунками Bloomberg, належать родині Трампів. Сім'я також володіє 22,5 млрд токенів, які потенційно можуть коштувати понад $2 млрд, але наразі не включені до розрахунку чистих активів Трампа.

Також значний внесок зробив мемкоїн Трампа, запущений у вихідні його інавгурації. Хоча мемкоїни не мають базової вартості та торгуються на основі настроїв, зв'язок з родиною президента викликав потужний ентузіазм. За оцінками Bloomberg, інвестиції Трампа в мемкойни оцінюються приблизно в $150 млн, не враховуючи монети, які будуть надані протягом наступних трьох років.

Крім того, в рукаві у Трампів є American Bitcoin – компанія, створена інвестиційним банком, пов'язаним з Трампом, яка планує стати публічною. Hut 8 Corp., майнер біткойнів, погодився придбати контрольний пакет акцій American Bitcoin, що потенційно додасть ще один потік крипто-багатства.

Попри різкі коливання акцій Trump Media & Technology Group Corp. (материнська компанія Truth Social), які продемонстрували, як швидко активи, не прив'язані до фундаментальних показників, можуть втратити блиск, блискавичні проєкти, пов'язані з Трампом, пропонують нові можливості для отримання прибутку.

Водночас, родина Трампів не полишає й традиційний бізнес. У січні компанія Trump National Doral отримала дозвіл на будівництво близько 1500 розкішних кондомініумів, що значно підвищує вартість цієї ділянки до $1,5 млрд з попередніх $350 млн.

Bloomberg зазначає, що у випадку з багатьма активами та підприємствами, що складають нове багатство Трампа, фундаментальна вартість часто не має значення, підкреслюючи вплив його імені та рух MAGA на успіх цих підприємств.

Нагадаємо, контрольований республіканцями Конгрес США може ухвалити масштабний бюджетний пакет, який відповідає багатьом пріоритетам президента Дональда Трампа. Законопроєкт вже пройшов розгляд у Сенаті та потребує повторного схвалення Палатою представників, перш ніж Трамп зможе підписати його як закон. 

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Теги: Дональд Трамп США

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