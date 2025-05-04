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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін вперше заговорив про наступника. Що сталося?

glavcom.ua
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«Поки ніякого транзиту влади нема і Путін не збирається шукати реального наступника»
фото: reuters

Наша найбільша загроза – відсутність іншої ідеології ніж ідеологія руського міра

Путін заявив, що постійно (!) думає про наступника і напевне, буде обрано кілька претендентів, а потім почнеться щось схоже на кастинг. Отже, що це означає?

• 1 •

Тема наступника була табуйоване в російській політиці доволі давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Правда, в Росії склалася ситуація при якій табу на наступника не заважало елітам фактично жити в  логіці транзиту влади.

• 2 •

В чому полягає логіка транзиту? Перш за все в системі глобального перерозподілу майна (націоналізація). Ділова Столиця зробила велике дослідження про новітній дерибан майна (лінк в кометах). І виглядає так, що перерозподіл відбувається в інтересах семи сімей (Чемезов, Патрушев, Кірієнко, Ротенберги, Ковальчуки, Сєчін і Кадиров, хоча за останній рік останній не отримав нічого). Складається враження, що ця група людей стає новою наделітою. При цьому тандем Патрушев-Чемезов залишається найпотужнішим, попри те, що Патрушев, де-факто, втратив статус наглядача за силовиками.

• 3 •

Окремо слід зупинитися на тому, що новітнім каталізатором теми наступника став спецпосланець Путіна Дмітрієв,якого дехто почав відразу причисляти до статусу «ставленика сімʼї» через близькість до доньки Путіна. Також, з великою долею імовірності, ми можемо говорити про те, що сам Дмітрієв піддався певній обструкції зі сторони «старої гвардії». В той же час зараз точно зарано говорити про Дмітрієва, як ставленика сімʼї.

• 4 •

Важливо окремо звернути увагу на те, що російське суспільство давно «вагітне» ідеєю наступника. Наші соціологічні дослідження показали, що більше ніж половини населення є страх, що Путін помре і не призначить наступника, а третина вважає, що наступник є, але їм поки його не покажуть, бо «ще зарано». Але, звичайно, думка народу Путіну мало цікава в цьому питанні. Головна причина заяви про наступника, судячи з усього, повʼязана виключно з елітними іграми.

• 5 •

Отже, що могло стати каталізатором цієї заяви? Перш за все ми маємо виходити з того, що найближчим часом ніякого наступника не буде. По-друге, Путін, як і раніше, бачить свою головну політичну роль, виключно, як єдино можливого арбітра. По -третє, такі заяви робляться з двох причин або через невпевненість і параною або це «трюк» Сталіна чи Мао для того, щоб оточення почало прохати його залишитися і нікуди не йти.  А паралельно,він «перевіритиме на вошивість «оточення.

***

Але повторюся: поки ніякого транзиту влади нема і Путін не збирається шукати реального наступника. Але гру він вже почав. Отож жвачка про нового Путіна запущена. Ну, а нам потрібно памʼятати: наша найбільша загроза – відсутність іншої ідеології ніж ідеологія руського міра. 98-99% росіян, включно з аполітичними і «хорошими», в тій чи іншій мірі адепти саме цієї ідеології.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путінський режим путін росія

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