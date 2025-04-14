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«Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію
Чанг Ренбо розповів деталі про службу в російській армії
фото: glavcom.ua

Російська агітація із закликами приєднатися до російської армії активно розповсюджується у соцмережі Xiaohongshu і TikTok

Громадяни Китаю Ванг Гуанцзюн та Чанг Ренбо, взяті у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, на пресконференції у Києві розповіли про службу в російській армії. Так, за словами китайців, їхніми коштами розпоряджалося керівництво РФ. До того, як приїхати воювати в Україну, вони мали інформацію лише про перемоги Росії на фронті. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Ванг Гуанцзюн повідомив, що російська агітація із закликами приєднатися до російської армії активно розповсюджується у соцмережі Xiaohongshu і TikTok.

Ванг Гуанцзюн розповів, що особисто його спонукало долучитися до російської армії безгрошів’я після пандемії коронавірусу. За його словами, у той час він втратив роботу, а потрібно було покращувати матеріальне становище після одруження. Проте Ванг Гуанцзюн не встиг взяти участь у бойових діях, бо його було поранено.

«Від нас приховували усю інформацію. Ми дізнавалися про все, коли прибували на місце», – додав полонений китаєць.

Громадяни Китаю Чанг Ренбо (зліва) та Ванг Гуанцзюн (справа)
Громадяни Китаю Чанг Ренбо (зліва) та Ванг Гуанцзюн (справа)
фото: glavcom.ua

Чанг Ренбо повідомив, що вирішив долучитися до російської армії не через нужденність, а бажання «трохи заробити». Він походить не з бідної родини, грошей на все вистачало. «Я спочатку поїхав до РФ просто подорожувати, а потім вирішив трошки заробити. Проте не очікував, що опинюся на війні», – розповів Чанг Ренбо. У Китаї в нього теж лишилася дружина.

Чанг Ренбо розповів деталі про службу в російській армії. Так, він зазначив, що усі документи були російською мовою, а спілкування відбувалося за допомогою знаків. «Нам обіцяли від 80 до 260 тис. рублів (від 40 тис. грн до 130 тис. грн, – «Главком»). Я отримав карту, де було 200 тис. рублів (100 тис. грн, – «Главком»). Але періодично росіяни забирали телефон, де був банківський додаток. З рахунку витрачали вони (росіяни, – «Главком») кошти за власними потребами. Ми практично не могли користуватися цими коштами», – каже Ренбо.

Командиром китайців був росіянин. «Разом у нашому підрозділі було 10 людей іноземців, з яких двоє громадян Китаю», – розповіли вони.

На запитання, чи хотіли б вони закликати уряд Китаю до обміну, полонені сказали: сподіваються, що уряд поможе повернутися додому.

За словами Ванг Гуанцзюна, вони не розуміли, де саме служили. Імовірно, громадяни Китаю перебували у 7 моторизованій бригаді. 

«Все показували (росіяни, – «Главком») на пальцях, жестами, куди стріляти... Далі прилетіли українські дрони і почали бомбити», – розповідає Ван Гуанцзюн.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців. 

Також Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії. Одно громадянина Китаю захопили бійці 2-го механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади поблизу Тарасівки, іншого – військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади неподалік Білогорівки.

Як відомо, військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.

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Теги: Китай полон росія війна

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