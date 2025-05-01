«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський
Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні дронові атаки росіян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.
Так, в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. «На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна допомога», – заявив Зеленський.
Також уночі під ударом були й Одеська область, Київська, Сумщина, Кропивницький і область, Харківщина, Черкащина. На Харківщині досі рятувальники борються з пожежею. Тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня – «шахеди».
«Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами», – наголошує президент.
За його словами, саме тому потрібен «відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин».
«Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає», – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки.
Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.
Також другу ніч поспіль російські дрони атакують Харків. Цього вечора ворожий безпілотник поцілив у АЗС в одному з районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».
Майже опівночі 30 квітня дрони атакували місто Харків. Терехов повідомив, що сталось влучання на межі Київського та Салтівського районів.
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