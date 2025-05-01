Головна Країна Політика
search button user button menu button

«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський
Зеленський: «Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами»
фото: Суспільне

Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні дронові атаки росіян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Так, в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. «На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна допомога», – заявив Зеленський. 

Також уночі під ударом були й Одеська область, Київська, Сумщина, Кропивницький і область, Харківщина, Черкащина. На Харківщині досі рятувальники борються з пожежею. Тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня – «шахеди».

9 фото
На весь екран
фото: Одеська ОВА та ДСНС

«Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами», – наголошує президент.

За його словами, саме тому потрібен «відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин».

«Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.

Також другу ніч поспіль російські дрони атакують Харків. Цього вечора ворожий безпілотник поцілив у АЗС в одному з районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

Майже опівночі 30 квітня дрони атакували місто Харків. Терехов повідомив, що сталось влучання на межі Київського та Салтівського районів.

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський безпілотник ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німкеня хотіла вивезти до Росії 15 тис. євро, які планувала витратити на медичні послуги 
Євро не врятують. ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування
Вчора, 17:21
Літак Gripen патрулює повітряний простір НАТО
Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі
26 квiтня, 16:21
Телеканал допустив грубу помилку, позначивши Київ як частину Росії
Fox News назвав Київ російським під час Великодньої трансляції (відео)
20 квiтня, 12:19
Утримання Росією ЗАЕС поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії
США зацікавлені у поновленні роботи Запорізької АЕС – Галущенко
17 квiтня, 06:17
16-річна Жиліна розповіла про домагання з боку тренера та хореографа Розанова
Російська фігуристка розповіла, як до неї домагався тренер, коли їй було 11 років
16 квiтня, 16:20
Роман Іванишин отримав 15 років колонії за те, що здався у полон
РФ вперше засудила військового, який добровільно здався в полон ЗСУ
15 квiтня, 09:18
Зеленський повідомив про підготовку основи для безпекового контингенту за участі міжнародних партнерів
Зеленський: готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту
14 квiтня, 20:40
Фірсін був членом збірної команди Свердловської області з тхеквондо GTF
ЗСУ ліквідували російського тхеквондиста
12 квiтня, 20:53
Росіяни неодноразово повідомляли про вибухи
Росію атакували понад пів сотні безпілотників (відео)
10 квiтня, 09:39

Політика

«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський
«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський
Чому закон «про заборону РПЦ в Україні» не працює. Глава Держслужби зі свободи совісті назвав причину
Чому закон «про заборону РПЦ в Україні» не працює. Глава Держслужби зі свободи совісті назвав причину
Мінеральна угода підписана. Трамп розказав, як переконав Зеленського
Мінеральна угода підписана. Трамп розказав, як переконав Зеленського
Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміум-класу
Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміум-класу
Зеленський запросив Карні в Київ
Зеленський запросив Карні в Київ
Рада підтримала законопроєкт про протидію домаганням та дискримінації в ЗСУ
Рада підтримала законопроєкт про протидію домаганням та дискримінації в ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
204K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
32K
Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
27K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?
14K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua