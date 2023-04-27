Розмова Зеленського та Сі. Нас чекає довга гра
Про розмову президентів України та Китаю
Короткі підсумки розмови лідерів України та Китаю:
1. Сам факт розмови – це вже позитив, зважаючи на відсутність контактів з початку війни. Проте, ніяких домовленостей, окрім призначення нового посла нема.
2. Поява посередника зі сторони Китаю – це ознака (дуже) довгої гри. Тобто мирний план Китаю на цей момент не має на меті, або не може бути зреалізований в короткий термін.
3. Посередником став екс-посол Китаю в РФ. І тут не треба шукати ніякої зради. Особливо, виходячи з пункту 2. Поки це, всього лише, початок довгої гри.
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