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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Розмова Зеленського та Сі. Нас чекає довга гра

glavcom.ua
Володимир Зеленський та Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Про розмову президентів України та Китаю

Короткі підсумки розмови лідерів України та Китаю:

1. Сам факт розмови – це вже позитив, зважаючи на відсутність контактів з початку війни. Проте, ніяких домовленостей, окрім призначення нового посла нема.

2. Поява посередника зі сторони Китаю – це ознака (дуже) довгої гри. Тобто мирний план Китаю на цей момент не має на меті, або не може бути зреалізований в короткий термін.

3. Посередником став екс-посол Китаю в РФ. І тут не треба шукати ніякої зради. Особливо, виходячи з пункту 2. Поки це, всього лише, початок довгої гри.

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Джерело
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Теги: Сі Цзіньпін Володимир Зеленський переговори

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