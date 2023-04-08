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Віталій Кулик Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Чому Пекін публічно відважив ляпаса Кремлю

glavcom.ua
Китаю цікавіше Європа
фото з відкритих джерел

Посол КНР у Євросоюзі наполягає, що Китай не підтримує РФ у війні проти України

Посол Фу Цун зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн перед їхнім вильотом до Пекіна, що примітно саме по собі. Вже з цього випливає висновок, що його заява була адресована саме європейському істеблішменту, оскільки Пекін зацікавлений у європейських ринках збуту, а також доступу до новітніх технологій. РФ нічого такого і близько не може запропонувати.

Також Пекін може грати на тому, що з початком президентської кампанії в США Вашингтон менше приділятиме увагу європейським справам, що дозволить Пекіну наростити темп у просуванні власних економічних інтересів. І тому, зокрема, слід публічно дистанціюватися від токсичної Москви.

В іншому представник КНР у Євросоюзі не сказав нічого нового. КНР з 2014 року не визнає факт окупації Криму, створення різних «ДНР» та «ЛНР». Після 24 лютого 2022 року стало очевидним, що жодних союзницьких відносин між Пекіном і Москвою бути не може, особливо в ситуації, коли росіяни програють війну. Путінський режим цікавий великому китайському братові виключно як маріонетка, а також постачальник сировини. Жодної рівноправності в таких альянсах бути не може.

Китай не постачає РФ зброю. В американську та європейську пресу періодично просочується інформація, що ту чи іншу китайську компанію спіймали на постачаннях до РФ безпілотників чи пластин для бронежилетів, але нюанс у тому, що ми все це можемо купити у Китаю через умовний «Аліекспрес». Більше того, щойно така інформація вилазить назовні, фірми різко обривають контакти з російськими замовниками. Із підприємствами, які продавали росіянам пластини для бронежилетів, трапилося саме це.

Важливо мати на увазі, що Китай має великий досвід обходу західних санкцій, є напрацьовані механізми, які мають політичне прикриття. Саме так інший клієнт КНР – північнокорейський режим Кімів – оминає санкції США та ЄС. Аналогічно Китай знаходить способи підтримати військову хунту у М'янмі. Але коли мова заходить про інтереси Кремля, Пекін навіть не намагається робити й десяту частину того, що він робить для КНДР, забезпечуючи північнокорейським сателітам «коридор» з постачання підсанкційних товарів та обладнання.

Китайські дипломати в Москві говорять російським колегами так само, як і Фу Цун європейцям. Різниця лише у форматі подачі, але не по суті. Пекіну немає сенсу відкрито підтримувати Володимира Путіна у війні, яку той програє.

Кремлівський прес-секретар Дмитро Пєсков, реагуючи на слова Фу Цуна, відбувся загальними заявами, що, мовляв, слід виходити з підсумків нещодавньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна в Кремлі. У тому й річ, що візит голови Сі нічого не приніс російському керівництву. Навпаки, Путін сам нівелював результати зустрічі, декларуючи підготовку розміщення ядерної зброї в Білорусі, а також розпочавши «навчання» із залученням стратегічних ракетних комплексів «Ярс». У Кремлі розуміли, що Пекіну таке явно не сподобається через публічну позицію Сі Цзіньпіна через неприпустимість ядерної ескалації.

У результаті китайський посол у ЄС Фу Цун вкотре нагадав росіянам, що Китаю не вигідно йти на відкритий союз із невдалими ядерними шантажистами, політика яких лише призвела до розширення НАТО та посилення американського впливу на Європу.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції Китай путін Сі Цзіньпін

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