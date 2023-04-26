Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна: Білий дім відреагував

Білий дім не знав заздалегідь про переговори президента України та лідера Китаю

У Білому домі позитивно відреагували на переговори між президентом України Володимиром Зеленським й китайським лідером Сі Цзіньпіном. Але координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі висловив сумнів, що це призведе до просування в напрямку миру. Про це пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вітаємо новину про телефонну розмову між президентом Сі та президентом Зеленським. Ми вважаємо, що це добре. Ми вже давно говорили про те, що вважаємо важливим для президента Сі та офіційних осіб КНР почути українську точку зору на це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії. Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану або пропозиції, я не думаю, що ми знаємо це прямо зараз», – заявив Кірбі.

Відповідаючи на питання, чи зможе Китай допомогти в укладанні мирної угоди, Кірбі відповів, що це має бути на умовах України, оскільки в інакшому випадку вона не буде «стійкою або надійною, якщо українці і президент Зеленський особисто не будуть інвестувати в неї і не підтримуватимуть її».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема Кірбі відзначив, що Білий дім не знав заздалегідь про переговори президента України та лідера Китаю.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.