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Вибух у Кривому Розі, Україна повернула з полону громадян. Головне за 3 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вибух у Кривому Розі, Україна повернула з полону громадян. Головне за 3 квітня
фото:пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних.  Військові належать до 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Україна повернула з російського полону 12 громадян, Зеленський побував у «підвалі смерті» в Ягідному, У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку. Ці та інші події 3 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Україна повернула з російського полону 12 громадян 

Сьогодні, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних. Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу

Про Російський добровольчий корпус (РДК), що складається з етнічних росіян – емігрантів з РФ і воює на боці України, на широкий загал стало відомо восени 2022 року, коли троє його представників провели у Києві пресконференцію і розповіли, ким вони є і що мають на меті.

Зеленський побував у «підвалі смерті» в Ягідному та озвучив побажання Путіну 

Президент України Володимир Зеленський у річницю визволення села Ягідне на Чернігівщині відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць тримали мирних жителів у заручниках.

У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку: десяток постраждалих

На Дніпропетровщині у Кривому Розі стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв полку «Азов», Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Повістки в месенджерах будуть? Мінцифри зробило уточнення

Цьогоріч запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо. Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Нагадаємо, триває чотириста четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: Михайло Федоров Холодний Яр Україна Володимир Зеленський військові міністр вибух

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