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Стало відомо, яка країна допоможе Україні із членством у ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, яка країна допоможе Україні із членством у ЄС
Глава МЗС Румунії підтримав членство України в ЄС

Румунія висловила готовність допомогти Україні та Молдові вступити до Євросоюзу

Румунія готова допомогти  Україні  та Молдові виконати необхідні умови для вступу до Євросоюзу (ЄС). Про це повідомив глава МЗС країни Богдан Ауреску в інтерв'ю телеканалу Digi 24.

«Румунія й надалі підтримуватиме Україну та Молдову, у тому числі за допомогою технічної експертизи, для виконання рекомендацій, поставлених ЄК [ Єврокомісією ] щодо початку переговорного процесу про приєднання до ЄС»,  – пообіцяв міністр, наголосивши, що, на його думку, обидві країни заслуговують стати членами об'єднання.

Міністр додав, що зусилля України та Молдови щодо дотримання висунутих ним умов будуть оцінені восени поточного року, після чого, якщо Єврокомісія залишиться задоволеною результатами, країни зможуть перейти до наступного кроку, а саме до початку переговорів щодо приєднання до об'єднання.

Раніше виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган повідомив, що Вашингтон та Брюссель працюють над тим, щоб Україна відповідала стандартам щодо вступу до ЄС. За його словами, в результаті цієї роботи офіційні переговори щодо членства країни в Євросоюзі розпочнуться до кінця 2023 року.

Україна  дійсно може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже цього року. Президент Володимир Зеленський не бачить жодних ознак, які б перешкоджали цьому. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, у четвер, 13 квітня, міністри закордонних справ та міністри оборони Румунії, Молдови та України провели в Бухаресті тристоронню зустріч та обговорили безпекову ситуацію в регіоні і перспективи подальшої співпраці, та підписали спільну декларацію.

Серед підписантів – міністри закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, Молдови Ніку Попеску та України Дмитро Кулеба, а також міністри оборони Румунії Ангел Тилвер, Молдови Анатолій Носатий і України Олексій Резніков.

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Теги: міністр Єврокомісія Румунія Україна переговори

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