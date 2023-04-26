Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна: речник президента розкрив деталі

За словами Никифорова, важливим був сам факт переговорів, оскільки вони відновили діалог між країнами

Під час переговорів сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін обмінялися думками щодо «мирного плану» КНР та формули миру. Деталі розмови двох лідерів розкрив речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

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Однією з тем обговорень стали мирні ініціативи для завершення війни Росії проти України. «Відбувся обмін думками, тобто голова КНР уже особисто представив китайський «мирний план», який є у публічному просторі і дуже відомий. Президент України розповів про свою формулу миру, яка є для нас пріоритетною. Приємно, що є певні моменти, такі точки перетину» , – розповів прессекретар.

Він уточнив, що погляди України та Китаю збігаються у питанні невикористання ядерної зброї, її нерозповсюдження. Також Пекін погодився, що не можна брати у заручники ядерні об'єкти. «Це ті точки перетину, з яких можна починати розвивати цей діалог. Також приємно, що Китай зацікавлений у відновленні миру», – додав Никифоров.

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За словами речника президента, важливим був сам факт переговорів, оскільки вони відновили діалог між країнами. При цьому така подія збіглася з призначенням посла у Китаї. Прессекретар вважає, що це може ознаменувати розвиток українсько-китайських відносин.

«Це лише початок діалогу. Нас поінформували, що Китай призначить таку людину, десь бачив її ім'я. Подивимося з чим вона приїде. Я так розумію, що приїде, щоб докладно зрозуміти нашу позицію. Ми позитивно налаштовані на такий прямий діалог з Китаєм», – зазначив Никифоров.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як стало згодом відомо, китайський лідер Сі Цзіньпін відправить своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування «з усіма сторонами» щодо політичного врегулювання «кризи в Україні». В Україну приїде експосол КНР в Росії Лі Хуей.