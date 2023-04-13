Тримайте кишені ширше: росіяни запасаються юанями, замість рублів

Мешканці РФ більше не хочуть зберігати російські рублі, натомість активно скуповують китайську валюту

Росіяни всерйоз зацікавилися юанем – у березні вони купили китайську валюту на рекордні 41,9 млрд. рублів, повідомили в Банку Росії. Це майже в 4 рази більше порівняно з лютим поточного року (11,6 млрд рублів). Про це свідчить повідомлення на сайті Центрального банку Росії.

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Фізичні особи в березні купили майже вчетверо більше юанів, ніж у попередній місяць, випливає з Огляду ризиків фінансових ринків, який підготував ЦБ. Згідно з підрахунками регулятора, у березні громадяни купили юані на 41,9 млрд рублів, тоді як у лютому обсяги покупок китайської валюти становили 11,6 млрд рублів. За той же період вони придбали долари та євро на загальну суму 79,9 млрд. рублів.

Позитивна динаміка спостерігається і на біржових торгах: юань минулого місяця поновив максимум. Частка валютної пари юань/рубль у біржовому обороті досягла 39%, тоді як частка пари долар США/рубль знизилася до мінімальних останніми роками 34%.

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«Більшість юанів у березні – на 33,2 млрд рублів – росіяни придбали через великі банки, решту — через біржу. Частка юаню на біржовому валютному ринку зросла за минулий місяць до рекордних 39% від обсягу торгів (у лютому – 37%), зазначено у повідомленні провідної російської фінустанови. При цьому частка операцій із доларами минулого місяця зменшилася з лютневих 36% до 34%», – йдеться на сайті банку.

Загалом, у березні фізособи збільшили купівлю валюти на біржі і через великі банки майже на 70% до лютого – до 121,8 млрд. рублів в еквіваленті (у лютому – 72,6 млрд. рублів).

Нагадаємо, Росія підтримує ідею використання китайських юанів у торгівлі. Про це розповів президент Володимир Путін на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зараз дві третини товарообігу між Росією та Китаєм здійснюються у рублях та юанях. «Потрібно й надалі заохочувати цю практику та розширювати взаємну присутність фінансових та банківських структур на ринках дружніх країн», – наголосив Путін.