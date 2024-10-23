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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Саміт БРІКС. На вихлопі буде повний нуль

glavcom.ua
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Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прибув до Росії
фото з відкритих джерел

БРІКС сьогодні – це виключно декларативна структура

Чому в Казань поїхав генсек ООН?

Гутереіш розуміє: це перший в  історії ООН конфлікт такого масштабу,  де ООН взагалі не бере участі у мирних переговорах. Він не може не розуміти, що Росія свідомо це робить, вимагаючи Ялту-2 і новий поділ світу.  Він точно не хоче стати тим про кого скажуть: він поховав ООН. Тому він і поїхав в Казань.

Наша проблема в тому, що ми не можемо послати його, як Ізраїль і оголосити персоною нон-грата. Але й толку від нього буде стільки ж, скільки й від мирних ініціатив Папи Римського. Гутереіш не за Путіна. Він прикриває свою задницю, сподіваючись, що на якомусь етапі ООН таки долучать до переговорів.

Що хоче Китай в Казані?

БРІКС сьогодні – це виключно декларативна структура. В ній нема економіки і в ній неможлива спільна єдина глобальна політика в силу протиріч в цілях країн-учасниць.

Головне питання цього саміту – розмови про створення фінансового інструменту альтернативного долару на базі національних валют. Але це можливо лише в тому випадку, якщо Китай буде перетворювати себе на глобального фінансового гравця, альтернативного долару. На це Росія в принципі вплинути не може, адже 80-85% валютних розрахунків РФ – це юань (скільки золото поки сказати складно).

Щодо України, то Китай і далі просуватиме свій мирний план, очікуючи переговорів з США. Власне, час проведення самого саміту – за два тижні до виборів в США, не передбачає якихось рішень по Україні.

Індія

Індії потрібна дешева нафта і коридор Північ-Південь, який зараз має серйозні проблеми, повʼязані з ускладненням ситуації загострення протистоянні Іран-Ізраіль. Індія грає в перспективу плюс 20 років і хоче перетворитися в глобального гравця в середині 21 століття. І дешева російська нафта – один з елементів цієї стратегії. Україна в цій грі особливої ролі для індусів не має.

В цілому можна продовжувати аналіз по іншим країнам, але суті саміту це не змінить. Єдиним його досягненням для РФ буде те, що Путін продемонструє, що він не в ізоляції. Ніяких інших рішень там не буде. І головне, БРІКС не має жодних шансів на те, щоб зараз перетворитися на політичний чи воєнно-політичний союз.

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Джерело
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Теги: росія Ізраїль Китай путін Індія Україна Генсек ООН БРІКС

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