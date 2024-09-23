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В Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8
21 вересня школярі проникли на авіабазу
фото: росЗМІ

Підлітки кинули пляшку із запальною сумішшю у вертоліт Мі-8 та втекли з місця події

У російському Омську двоє школярів 16 років спалили багатоцільовий гелікоптер на місцевій авіабазі. За підпал їм пообіцяли заплатити $20 тис. Про це повідомляє російський паблік.

Зазначається, що ввечері 21 вересня школярі проникли на авіабазу. Вони кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.

Однак, як пише паблік, невдовзі хлопців було затримано. Підлітки розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму, але кошти вони так і не отримали.

Нагадаємо, що також у ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це «роботу» 5 млн руб. (2,24 млн гривень).

Повідомляється, що школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя.

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Теги: росія росіяни гелікоптер літак авіація військова техніка школярі пожежа окупанти

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В Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8
В Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8
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