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Китайські кораблі проникли в «закриту акваторію»: берегова охорона Тайваню б'є на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китайські кораблі проникли в «закриту акваторію»: берегова охорона Тайваню б'є на сполох
Корабель китайської берегової охорони у понеділок вранці увійшов у контрольовані Тайванем води
фото із відкритих джерел

Тайвань звинуватив КНР у проникненні в «закриту акваторію»

Чотири кораблі морської поліції КНР пройшли через закриту для судноплавства акваторію в районі архіпелагу Мацзу. Про це йдеться у заяві Берегової охорони Тайваню, пише Focus Taiwan.

За даними відомства, чотири кораблі морської поліції КНР пройшли парами через закриту акваторію в 3,2 морської милі (близько 5,9 км) на захід від острова Наньган і на такій самій відстані на північний захід від острова Дуньїнь. Для видворення їх із зазначених вод було направлено чотири катери тайванської берегової охорони.

Згідно з подальшою інформацією, у 2024 році кораблі морської поліції КНР заходили в закриті владою Тайваню для навігації акваторії щонайменше 44 рази.

Підконтрольний Тайваню архіпелаг Мацзу розташований у північній частині Тайванської протоки. Мінімальна відстань від нього до узбережжя материкового Китаю становить близько 20 км.

Раніше повідомлялося, що в понеділок НВАК розпочала чергові навчання навколо острова. Як заявили у Східній зоні бойового командування НВАК, маневри будуть «потужним залякуванням для сепаратистських сил, які прагнуть незалежності Тайваню».

Вони стали відповіддю Пекіна на виступ глави адміністрації Тайваню Лай Цінде 10 жовтня, в якому він заявив, що острів відстоюватиме свій «державний суверенітет».



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Теги: військові навчання Тайвань Китай охорона суверенітет

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