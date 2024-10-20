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Плани Ізраїлю щодо удару по Ірану. США розслідують витік надсекретних даних

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Плани Ізраїлю щодо удару по Ірану. США розслідують витік надсекретних даних
Стався злив документів щодо планів Ізраїлю
фото: depositphotos.com

Поширені документи містять інформацію про підготовку Ізраїлю до удару по Ірану

США проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних даних про плани Ізраїлю щодо помсти Ірану. Про це повідомляє CNN.

Джерело підтвердило виданню справжність документів, зауваживши, що цей витік викликає «серйозне занепокоєння».

Документи, датовані 15 і 16 жовтня, почали з'являтися у мережі після їх публікації в Telegram-акаунті під назвою Middle East Spectator. Вони мають гриф «цілком таємно» та призначені лише для США та їхніх союзників з групи «П’яти очей» (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія).

Матеріали містять інформацію про підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. Один із документів, нібито складений Національним агентством геопросторової розвідки, розповідає про переміщення боєприпасів. Інший, ймовірно від Агентства національної безпеки, описує навчання військово-повітряних сил Ізраїлю. Там зазначається про використання ракет «повітря-земля», що може свідчити про підготовку до атаки на Іран.

За словами американського посадовця, триває перевірка осіб, які мали доступ до інформації. Такі витоки завжди розслідуються ФБР спільно з Пентагоном і розвідувальними агентствами. Наразі невідомо, чи документи було зламано, чи їх оприлюднили навмисно.

Нагадаємо, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант погодили час та спосіб удару по Ірану. Вони чекають на схвалення цього плану від уряду єврейської держави.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Тим часом колишній секретар комісії з розвитку та озброєнь КСІР Ебрахім Ростамі заявив, що Іран має набагато потужніші за ядерну зброю секретні озброєння. Він додав, що у сфері озброєнь Тегеран має «величезні секретні можливості», які вдалося самостійно наростити протягом останніх десятиліть. 

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Теги: Ізраїль Іран США документи напад війна

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