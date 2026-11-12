На Вінниччині окупанти пошкодили об’єкти енергопостачання

АТ «Вінницяобленерго» просить мешканців із розумінням поставитися до ситуації та зберігати терпіння, поки тривають відновлювальні роботи

Аварійно-відновлювальні бригади працюють на місці пошкодження

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній системі Вінницької області. Унаслідок ворожих атак знову пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «Вінницяобленерго».

Наразі аварійно-відновлювальні бригади АТ «Вінницяобленерго» працюють на місці пошкодження.

«Енергетики докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше усунути наслідки атаки та повернути електропостачання жителям одного з куточків Вінниччини. Розуміємо, наскільки важливо мати світло в кожній оселі, особливо в нинішніх умовах. Тому просимо мешканців із розумінням поставитися до ситуації та зберігати терпіння, поки тривають відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

До слова, уночі 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.

Зауважимо, що 12 листопада у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств.