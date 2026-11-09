Фінляндія посилить візові обмеження для недопуску російських спортсменів

Нові обмеження мають не допустити видачі короткострокових робочих віз російським спортсменам для в'їзду до Фінляндії

12 листопада Фінляндія може затвердити нові обмеження щодо спортсменів з РФ

МЗС Фінляндії посилить візові обмеження щодо росіян, оскільки уряд не хоче допускати в'їзд спортсменів з країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

За інформацією джерела, 12 листопада буде затверджено нові обмеження. Наголошується, що вони спрямовані на те, щоб не допустити видачі короткострокових робочих віз російським спортсменам для в'їзду до країни. При цьому візи не будуть відкликані або анульовані заднім числом у тих, хто вже має чинний в'їзний документ. Наприклад, це стосується російських гравців Національної хокейної ліги.

З 27 по 29 листопада у фінській Руці пройде перший етап Кубка світу з лижних перегонів. У березні 2027 року у Тампере пройде Чемпіонат світу з фігурного катання.

Фінляндія у 2027 році також є однією з країн-господарок чемпіонату Європи з баскетболу серед жінок.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.