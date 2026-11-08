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Мав позивний Гром і захищав Україну в 24-й бригаді. Згадаймо Павла Крочака

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мав позивний Гром і захищав Україну в 24-й бригаді. Згадаймо Павла Крочака
Захисникові назавжди 25 років
колаж: glavcom.ua

У червні 2025 року під час повномасштабного вторгнення Павло Крочак став до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Крочака.

Свій останній бій Павло Крочак прийняв 15 травня 2026 року в селищі Безім’яне Краматорського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».      

Солдат Павло Крочак народився 12 липня 2000 року у Львові. Закінчив місцевий ліцей «Надія». Працював водієм-експедитором у компанії IDS Ukraine. На дозвіллі займався спортом. 

У червні 2025 року під час повномасштабного вторгнення Павло став до лав Збройних сил України. Служив розвідником у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Мав псевдо Гром.

«Мій син мріяв жити у вільній країні. Він хотів, щоб діти не знали, що таке війна», – написав батько Ігор. 

У червні 2025 року під час повномасштабного вторгнення Павло Крочак став до лав ЗСУ
У червні 2025 року під час повномасштабного вторгнення Павло Крочак став до лав ЗСУ
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

Свій останній бій Павло прийняв 15 травня 2026 року в селищі Безім’яне Краматорського району Донецької області. Під час бойового завдання він зазнав смертельних поранень. Захисникові назавжди 25 років. 

Поховали оборонця в селі Зимна Вода на Львівщині. У нього залишилися батьки, дружина та двоє синів. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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