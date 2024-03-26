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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Теракт у «Крокусі». Латентний держпереворот?

glavcom.ua
22 березня стався теракт у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї
фото з відкритих джерел

Інша версія теракту у Росії

Цілком імовірно, що теракт у «Крокусі» був використаний групою політиків у РФ, які, де-факто зробили прихований державний переворот. І поки, ми з великою долею імовірності можемо говорити, що головним бенефіціаром міг стати Микола Патрушев.

Треба почати з того, що наразі ми до кінця не можемо зрозуміти, а що ж це насправді було. І версія про ІДІЛ має нестикування (головна – відсутність ідеологічної бази у кілерів), і російська версія викликає забагато запитань (перш за все через неорганізованість).

Зрештою, зараз це хоч і важливо, але, вторинно. Для мене більш важлива різка радикалізація всієї російської вертикалі, яка вже демонструється на всіх рівнях:

  • новації з поверненням смертної кари;
  • Зміна риторики Пєскова і очевидна вже заборона на будь-які обтічні висловлювання;
  • Жорстка позиція посла Росії у Польщі і демонстрація непотрібної агресивності;
  • Застосування Цирконів, тощо.

Все це сукупно говорить нам про різкий зсув балансу сил у сторону найрадикальніших елементів. І тут, за всім цим ми можемо бачити перш за все голову російського радбезу, політика номер 2 у РФ Миколу Патрушева.

Відразу хочу зазначити, що протягом останніх років ішло зближення, а з повномасштабним вторгненням ми можемо говорити про тандем Патрушева та керівника Ростеху Чемезова (за рівнем впливу входить у топ-5 політиків РФ). Обʼєднання цих двох фігур гарантує зараз повну перевагу над всіма іншими вежами. Іншими словами, ми бачимо різке зростання впливу однієї групи при мовчазній згоді всіх інших. Більше того, ми бачимо підлаштування всіх інших під нову реальність.

Звичайно, за всім цим треба ще послідкувати, але поки виглядає так, що рідна структура Путіна взяла свого вихованця в лещата і забирає у нього люфт для створення певних балансів. Головний люфт, між іншим, це переговори. Вся російська риторика зараз просякнута виключно агресією і не передбачає ніяких компромісів, навіть у деталях.

Повторюся, поки за цим треба слідкувати, бо ситуація зараз не статична, а розвивається щодня. І тут не потрібно чекати кадрових рішень. Слідкувати треба перш за все за риторикою.

Якщо ця гіпотеза підтвердиться, – це вихід із будь-яких переговорів і різкий рух у сторону перетворення Росії на Іран. Плюс цього всього лише у тому, що Патрушев буде ставити економіку у збитки війні.

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Джерело
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Теги: росія теракт держпереворот

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Вадим Денисенко

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