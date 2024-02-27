Міноборони Молдови відреагувало на інформацію про безпілотник з їхнього кордону

Українська сторона підтвердила, що всі безпілотники, запущені над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО

Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови. Про це повідомляє міноборони Молдови у Telegram.

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«Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО», – йдеться у повідомленні.

Перед цим, увечері 26 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.

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Раніше на місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

Нагадаємо, у Молдові 11 лютого в районі молдовсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed.Також президентка Молдови Мая Санду заявила, що цей інцидент є черговим нагадуванням, що російська агресія є загрозою для всього континенту.

Нагадаємо, триває 733-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.