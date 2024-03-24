Чому ІДІЛ так ненавидить Росію

ІДІЛ-К взяли на себе відповідальність за теракт в Москві і обіцяють продовження. Хто вони такі і за що ненавидять Росію?

Першою думкою багатьох українців після атаки на Крокус-Сіті було: «черговий рязанський цукор». Це цілком логічне припущення, особливо коли знаєш про досвід Путіна. Але, схоже, це все ж справді ІДІЛ. Тому давайте трохи нагадаю.

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ІДІЛ – це сунітська ісламська організація, яка є носієм салафітського джихадизму. Салафізм – це такий дуже специфічний напрям, який закликає до буквального наслідування практик, які використовували ще спільноти часів пророка Мухаммада. Така собі ісламська радикальна реформація.

Ціль ІДІЛ – ствердити свої ідеали на планеті, створивши Всесвітній Халіфат. Ну, або хоча б – відновити Праведний Халіфат 7-8 ст.

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Початок існування організація, які потім трансформуються у ІДІЛ, відраховується ще від 1999.

Ісламська держава Іраку оголосила сама себе, власне, ІДІ 2006, 2014 трансформувалася (шляхом об'єднання ще з кількома організаціями) у Ісламську державу Іраку і Леванту. Ну і оголосила себе всесвітнім халіфатом.

Хто є ворогом ІДІЛ? Ворогом ІДІЛ є все що не ІДІЛ. Так історично склалося, що найбільше постраждали від дій ІДІЛ інші мусульмани. Як під час існування на території Сирії і Іраку фактичної держави ІДІЛ (2014-2019), так і до і після. І для ІДІЛ-К головним ворогом є «не такі» мусульмани, а вже потім Росія. Про що нижче.

ІДІЛ є цілком логічним апогеєм розвитку і фундаменталізму, і екстремізму. Який чудово проростав і масштабувався на знищених війнами територіях Іраку і Сирії. А бідне і знедолене населення, без сильного контролю секулярної держави, є чудовим матеріалом для релігійної пропаганди і вербування.

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Тому коли вам пишуть, що ІДІЛ то проєкт ФСБ – це дуже смішно. Ідеї, які призвели до виникнення ІДІЛ – набагато старші за Росію. А соціальна і політична база від Росії слабо залежить. Хоча, звісно, цілком ймовірно, що у ІДІЛ є інкорпоровані агенти різних розвідок і силових структур. Наприклад, американці ж якось дізналися про те, що ІДІЛ готує теракти проти Росії.

Так, тепер давайте коротко про те, що таке ІДІЛ-К, або, як вони самі себе називають – «Вілаят Хорасан». Це, власне, частина ІДІЛ, яка діє на території історичного регіону – раптово – Хорасан. Хорасан – один з трьох регіонів Центральної Азії, який охоплює території сучасних Ірану, Афганістану, Туркменістану, частин Узбекистану та Таджикистану. ІДІЛ-К не діє на всій території історичного Хорасану, але розглядає її як свою цільову. Відповідно, і вербування людей відбувається у Центральній Азії, і політичний ракурс – місцевий.

Наразі головним ворогом ІДІЛ-К є… Талібан.

ІДІЛ звинувачує талібів в тому, що вони недостатньо мусульмани. Буквально: зараз вони критикують талібан, що ті виконують закони шаріату недостатньо жорстко і є надто ліберальними. На другому місці, звісно, шиїтський Іран. Так, для ІДІЛ шиїти це навіть більше зло, ніж, скажімо, християни, бо вони вважають шиїтів єретиками і віровідступниками.

Росія, в цьому контексті, цілком природний ворог ІДІЛ. По-перше, вона зараз – прямий союзник Ірану. По-друге, фактично є партнером Талібану. Крім того, за версією ІДІЛ, і радянське вторгнення у Афганістан, і російське у Сирію – злочини проти ісламу.

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Чому ФСБ проґавило цей теракт? Якщо відкинути чисту конспірологію, то все цілком логічно: всі сили Росії кинуті на війну проти Україну, в тому числі найкращі кадри того ж ФСБ. У Росії надлишку сил та ресурсів нема. Тому до таких виявів асиметричної дії країна тупо не готова. Якщо ІДІЛ-К забажає продовження, вона його матиме. Або ж Путіну доведеться розкидатися ресурсами.

Чому Росія звинувачує США і Україну? Ну а що їм ще робити? Казати, що ми знайшли собі вигаданого ворога, витратили на війну з ним усі ресурси, а тепер стали вразливими для іншого, справжнього, якого виростили наші ж злочини у Афганістані, Центральній Азії та Сирії? Чи як? А так можна спробувати перекласти з хворої голови на здорову.

Якось так.