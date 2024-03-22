Стівен Пайфер: Україна має стати членом НАТО

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Якщо Росія переможе у війні, це буде означати відсутність стабільності у Європі. Про це заявив старший співробітник – нерезидент Інституту Брукінґс, партнер Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету, Посол США в Україні у 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Країни-члени НАТО і Захід мають надавати всю необхідну зброю, аби Україна могла захищатися, але водночас необхідно робити все можливе, щоб Україна стала членом НАТО. Якщо Україна залишиться наодинці – це буде рецептом до нестабільності і Росія матиме спокусу в майбутньому повністю її захопити», – наголосив він.

Пайфер зазначив, що деякі країни виступають проти членства України в НАТО під час війни, оскільки це б втягнуло їх у конфлікт.

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«Це вимагало б складного рішення вступити у війну з Росією, і вартість цього ризику важко прорахувати. Значно легше, якщо Україна після війни буде включена у склад Альянсу», – зазначив він.

Водночас, посол підкреслив, що 5 стаття Статуту НАТО не вимагає прямо введення військ у країну, стосовно якої ведеться агресія.

«Ми вже бачили, що є країни, які готові стати пліч-о-пліч з Україною по-справжньому, а є країни, які не готові посилати свої війська», – додав Стівен Пайфер.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».