Звернення придністровських «депутатів» до Путіна. Кишинів відреагував

За словами речника уряду Молдови, рішення невизнаного Придністров'я не створюють загрози ескалації та дестабілізації

Речник назвав з’їзд у Тирасполі «прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки»

Уряд Молдови вважає, що з’їзд придністровських «депутатів» та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Про це заявив речник уряду Молдови Даніел Воде.

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Речник назвав з’їзд у Тирасполі суто пропагандистською подією, «прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки».

«Ця подія спланована тими, хто перебуває з лівого боку Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки», – наголосив Даніел Воде.

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Воде додав жартома, що єдиною «напругою» дня у середу є похмура погода.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, фактичне керівництво Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови».

Перед з’їздом лунали побоювання, що «депутати» можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. Цей з’їзд є сьомим подібним заходом, попередній перед ним проходив ще у 2006 році. Тоді «депутати» вирішили проводити референдум за приєднання до Росії.

Після нього придністровський «центрвиборчком» оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження "незалежності", доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих «результатів».

Як повідомлялося, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.