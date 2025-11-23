28 пунктів миру. Все це схоже на класичну багаторівневу російську спецоперацію

Ситуація з планом капітуляції України на 28 пунктів обростає новими цікавими фактами

Американські сенатори публічно підтвердили: документ з так званим «28-пунктним мирним планом для України» не був розробкою США. Після розмови з держсекретарем Марко Рубіо кілька сенаторів публічно заявили:

28-пунктний «мирний план» не є планом США.

Це документ, який походить від Росії.

Він був переданий американській стороні через бізнесмена Стівена Віткоффа.

Зі слів сенаторів:

Хтось, хто видавав себе за представника російської сторони, передав документ Віткоффу.

Віткофф передав його одному з американських представників.

США не є автором і не є ініціатором документа.

США не планував його публікувати – він був злитий, а не оприлюднений.

28-пунктовий текст – це «російський віш-ліст», на який Україна має право відповісти, але він не є позицією США.

Це повністю ламає російську інформаційну операцію, яка вже почала розганяти вкид: «США змушують Україну до капітуляції».

Держдеп і Рубіо вже відповіли. І спростовують цю інформацію. Кажуть, що план таки розробили США. І що США пропонують цей план як рамку для подальших переговорів. Вона ґрунтується на пропозиціях російської сторони, але також на попередніх і поточних пропозиціях України. У будь-якому випадку вся ця історія повністю ламає першочерговий план, і тиск на Україну, ймовірно буде знижений.

Загальний тон американських медіа щодо «плану капітуляції» є досить негативним до адміністрації Трампа, реакція європейських політиків – дуже негативна. А цей злив з боку сенаторів про те, що план взагалі не робився у США, фактично ставить хрест на цій спецоперації з примушення України до капітуляції.

США поки що незграбно, але вже починають дистанціюватися від документа російського походження. Але зробити це буде не просто, бо вони самі себе загнали зараз у глухий кут. Адже це коментував вже й Трамп особисто. І просто зараз сказати «забудьте» про план буде складно, хоча зважаючи на досвід попередніх комунікацій Трампа, цілком реально.

Загалом все це схоже на класичну багаторівневу російську спецоперацію:

В Україні відбувається Міндічгейт. Це створює нестабільність для Зеленського.

Росія швидко пише документ і передає його через свого агента (чи корисного ідіота) Віткоффа.

Документ зливають у медіа.

Росія через свої канали впливу намагається подати це як «позицію США».

В Україні запускають хвилю «американці змушують до капітуляції».

Після дзвінка Рубіо ця схема повністю розсипалася.