Максим Саваневський Експерт з онлайн-комунікацій

28 пунктів миру. Все це схоже на класичну багаторівневу російську спецоперацію

glavcom.ua
Загальний тон американських медіа щодо «плану капітуляції» є досить негативним до адміністрації Трампа
ілюстрація: Ben Jennings/theguardian.com

Ситуація з планом капітуляції України на 28 пунктів обростає новими цікавими фактами

Американські сенатори публічно підтвердили: документ з так званим «28-пунктним мирним планом для України» не був розробкою США. Після розмови з держсекретарем Марко Рубіо кілька сенаторів публічно заявили:

  • 28-пунктний «мирний план» не є планом США.
  • Це документ, який походить від Росії.
  • Він був переданий американській стороні через бізнесмена Стівена Віткоффа.

Зі слів сенаторів:

  • Хтось, хто видавав себе за представника російської сторони, передав документ Віткоффу.
  • Віткофф передав його одному з американських представників.
  • США не є автором і не є ініціатором документа.
  • США не планував його публікувати – він був злитий, а не оприлюднений.
  • 28-пунктовий текст – це «російський віш-ліст», на який Україна має право відповісти, але він не є позицією США.

Це повністю ламає російську інформаційну операцію, яка вже почала розганяти вкид: «США змушують Україну до капітуляції».

Держдеп і Рубіо вже відповіли. І спростовують цю інформацію. Кажуть, що план таки розробили США. І що США пропонують цей план як рамку для подальших переговорів. Вона ґрунтується на пропозиціях російської сторони, але також на попередніх і поточних пропозиціях України. У будь-якому випадку вся ця історія повністю ламає першочерговий план, і тиск на Україну, ймовірно буде знижений.

Загальний тон американських медіа щодо «плану капітуляції» є досить негативним до адміністрації Трампа, реакція європейських політиків – дуже негативна. А цей злив з боку сенаторів про те, що план взагалі не робився у США, фактично ставить хрест на цій спецоперації з примушення України до капітуляції.

США поки що незграбно, але вже починають дистанціюватися від документа російського походження. Але зробити це буде не просто, бо вони самі себе загнали зараз у глухий кут. Адже це коментував вже й Трамп особисто. І просто зараз сказати «забудьте» про план буде складно, хоча зважаючи на досвід попередніх комунікацій Трампа, цілком реально.

Загалом все це схоже на класичну багаторівневу російську спецоперацію:

  • В Україні відбувається Міндічгейт. Це створює нестабільність для Зеленського.
  • Росія швидко пише документ і передає його через свого агента (чи корисного ідіота) Віткоффа.
  • Документ зливають у медіа.
  • Росія через свої канали впливу намагається подати це як «позицію США».
  • В Україні запускають хвилю «американці змушують до капітуляції».

Після дзвінка Рубіо ця схема повністю розсипалася.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна переговори

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
