Білоруський Мусоліні

Путіну доведеться шукати ще більше сил, щоб брати під контроль Білорусь

Активізувалась тема вторгнення Білорусі. Звісно, що наївно думати про можливість цього вторгнення. Особливо тепер, коли російських військ немає під Києвом, і відкрите зіткнення з нашими силами поховає білорусьску відсталу армію призовників. Однак, головним сигналом цих розмов є те, що у Путіна все дуже погано. І йому за будь-яку ціну треба сковувати наші сили і Західну допомогу.

Повторю свої березневі тези. На стратегічному рівні нам дуже вигідне вторгнення Лукашенка. У нього малочисельна армія розміром з нашу прикордонну службу, боєздатних одиниць дуже мало, а мотивованих, після того, що ми зробили з їх кумирами – 0. Тому ця швидка поразка провалить Білорусь в хаос протестів і революції. І Путіну доведеться шукати ще більше сил, щоб брати під контроль Білорусь.

Це дуже схоже на ситуацію Гітлера і Мусоліні в 43-му, коли виявилось, що італійська армія тільки паради вміє проводити. І Гітлеру довелось перекидати серйозні сили, щоб стримати союзників і врятувати Мусоліні.

Погодьтесь між цими чотирма (Гітлер, Мусоліні, Путін та Лукашенко) – багато спільного. Але головне, щоб спільним був кінець.

Щодо білорусів, то Лукашенко максимум поманеврує біля кордону, що ніяк не позначиться на наших контрударах на Півдні та Сході.

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Джерело: блог Віктора Андрусіва

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