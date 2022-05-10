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    Лукашенко вирішив полякати світ власною ракетою (відео)

    Білорусь хоче скопіювати власні ракетні комплекси з російських - Лукашенко вирішив полякати світ власною ракетою (відео)
    Білорусь хоче скопіювати власні ракетні комплекси з російських
    фото: Вікіпедія

    Білорусь збирається створити власні ракетні комплекси за допомогою Росії

    У Білорусі розпочалася робота над власними ракетами. Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на нараді із військовими.

    За словами Лукашенка, ця ракета буде схожою на російські «Іскандери».

    Білоруський диктатор заявив, що уже звернувся по допомогу у створенні цих ракет до Росії. Він начебто обговорив питання співпраці із Володимиром Путіним під час візиту на російський космодром «Східний».

    Тоді, розповів Лукашенко, його російський колега відразу ж віддав наказ очільнику «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну допомогти Білорусі у створенні цієї ракети, «аби не створювати велосипед».

    Особливо Олександр Лукашенко відзначив той факт, що над російськими «Іскандерами» працювали «молоді хлопці», окресливши це як вагому перевагу проєкту.

    Нагадаємо, що Росія ще на початку повномасштабної війни проти України привезла свої ракетні комплекси «Іскандер» на територію Білорусі.

    Пізніше відео пересування колони з ракетами зняли біля селища Дукора Мінської області Білорусі.

    На початок травня в Білорусі лишаються вісім пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».

    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Лукашенко вирішив полякати світ власною ракетою (відео)