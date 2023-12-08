«Найрозумніший джентльмен»: ексглава МЗС Австрії, яка втекла до РФ, розхвалила Путіна

Колишня очільниця МЗС Австрії висловила вдячність за те, що може працювати у Росії

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі із Путіним і згодом вимушена була тікати до Росії, розповіла, чому не горить бажанням повертатись на батьківщину і знову «заспівала дифірамби» диктатору Путіну, назвавши його «найрозумнішим джентльменом» з тих, кого зустрічала. Про вона розповіла у інтерв’ю BBC.

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У розмові з колишньою очільницею австрійської дипломатії редактор Стів Розенберг зазначив, що переїзд колишнього міністра закордонних справ Австрії до Росії у той час, коли ця країна розпочала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, є надзвичайно суперечливим. Він також підкреслив, що у Росії відбуваються внутрішні репресії.

Карін Кнайсль поговорила про Росію із журналістами BBC

«Ну, поки що я не бачила жодних репресій у моєму безпосередньому оточенні… Я можу працювати тут в умовах академічної свободи, якої мені почало бракувати, коли я ще викладала в різних університетах Європейського Союзу», – сказала Кнайсль.

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Розенберг нагадав Кнайсль, що кілька днів тому в Санкт-Петербурзі, де зараз живе австрійська ексдипломатка, до в'язниці на сім років відправили Александру Скочиленко за те, що вона замінила цінники в супермаркеті на антивоєнні гасла.

«Ну і що я маю з цим робити? – відказала Кнайсль. – Я щойно докладно пояснила ситуацію, в якій опинилася. Давайте поставимо питання інакше: Чому Карін Кнайссль заборонили працювати (колишня австрійська посадовиця часто скаржилась, що їй не давали працювати у країнах у Європі – «Главком»)? У чому мій злочин? Я дуже вдячна, що маю можливість працювати (в Росії – «Главком»)».

Відповідаючи на питання про те, що Кнайсль думає про президента РФ Путіна як про людину, вона назвала його «найрозумнішим джентльменом».

«Він найрозумніший джентльмен, з акцентом на джентльменстві – а я зустрічала таких… У тому сенсі, у якому Джейн Остін писала в «Гордості та упередженні» про досвідченого джентльмена, він відповідає цьому стандарту», – сказала Кнайсль.

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Фото з весілля Карін Кнайсль, яка танцює із Володимиром Путіним

На запитання про її весілля та танець із диктатором Путіним її відповіді були лаконічними. «Це так нудно», – роздратовано каже вона. «Все це сталося майже шість років тому. У той час я була міністеркою закордонних справ і танцювала з президентом Путіним. Але я робила інші речі у своєму житті до і після. Чесно кажучи, це так нудно. Це дуже нудно. Є набагато цікавіші теми, які ми можемо обговорити».

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На коментар Розенберга, що вторгнення Росії в Україну і репресії в РФ важко назвати джентльменським вчинком, Кнайсль відповіла, що Тоні Блер та Девід Кемерон «були залучені своїми урядами у військові дії».

Щодо повернення до Астрії, колишня політикиня повідомила наступне: «В Австрії є кілька голосів, які вимагають позбавити мене громадянства, оскільки я зараз працюю в університеті в Росії», – каже вона. «Мене звинувачують у корупції, у державній зраді, у тридцятирічній службі в КДБ, згідно з Вікіпедією. Весь цей вид бруду та наклепу руйнує життя. І я не хочу повертатися до Австрії, поки не буде завершено багато судових справи очистили мою репутацію».

Раніше стало відомо, що колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово у Рязанській області. Журналісти газети зустрілися з Кнайсль на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі.

Карін Кнайсль похвалилася пропагандистам, що російське село Петрушово в Рязані, де вона тимчасово проживає, краще, ніж курортні острови Мальдіви та Сейшели. Попри це, дуже скоро від такого «розкішного» життя вона втече до Лівану.

Кнайсль уточнила, що орендує в Петрушово «маленький сільський будиночок». Вона додала, що після життя в російській глибинці повернеться до Лівану, де проживала останнім часом.