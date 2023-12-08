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«Найрозумніший джентльмен»: ексглава МЗС Австрії, яка втекла до РФ, розхвалила Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Найрозумніший джентльмен»: ексглава МЗС Австрії, яка втекла до РФ, розхвалила Путіна
Карін Кнайсль(у центрі) неодноразово помічали поруч із Путіним
фото із відкритих джерел

Колишня очільниця МЗС Австрії висловила вдячність за те, що може працювати у Росії

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі із Путіним і згодом вимушена була тікати до Росії, розповіла, чому не горить бажанням повертатись на батьківщину і знову «заспівала дифірамби» диктатору Путіну, назвавши його «найрозумнішим джентльменом» з тих, кого зустрічала. Про вона розповіла у інтерв’ю BBC.

У розмові з колишньою очільницею австрійської дипломатії редактор Стів Розенберг зазначив, що переїзд колишнього міністра закордонних справ Австрії до Росії у той час, коли ця країна розпочала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, є надзвичайно суперечливим. Він також підкреслив, що у Росії відбуваються внутрішні репресії.

Карін Кнайсль поговорила про Росію із журналістами
Карін Кнайсль поговорила про Росію із журналістами
BBC

«Ну, поки що я не бачила жодних репресій у моєму безпосередньому оточенні… Я можу працювати тут в умовах академічної свободи, якої мені почало бракувати, коли я ще викладала в різних університетах Європейського Союзу», – сказала Кнайсль.

Розенберг нагадав Кнайсль, що кілька днів тому в Санкт-Петербурзі, де зараз живе австрійська ексдипломатка, до в'язниці на сім років відправили Александру Скочиленко за те, що вона замінила цінники в супермаркеті на антивоєнні гасла. 

«Ну і що я маю з цим робити? – відказала Кнайсль. – Я щойно докладно пояснила ситуацію, в якій опинилася. Давайте поставимо питання інакше: Чому Карін Кнайссль заборонили працювати (колишня австрійська посадовиця часто скаржилась, що їй не давали працювати у країнах у Європі – «Главком»)? У чому мій злочин? Я дуже вдячна, що маю можливість працювати (в Росії – «Главком»)».

Відповідаючи на питання про те, що Кнайсль думає про президента РФ Путіна як про людину, вона назвала його «найрозумнішим джентльменом».

«Він найрозумніший джентльмен, з акцентом на джентльменстві – а я зустрічала таких… У тому сенсі, у якому Джейн Остін писала в «Гордості та упередженні» про досвідченого джентльмена, він відповідає цьому стандарту», – сказала Кнайсль.

Фото з весілля Карін Кнайсль, яка танцює із Володимиром Путіним
Фото з весілля Карін Кнайсль, яка танцює із Володимиром Путіним

На запитання про її весілля та танець із диктатором Путіним її відповіді були лаконічними. «Це так нудно», – роздратовано каже вона. «Все це сталося майже шість років тому. У той час я була міністеркою закордонних справ і танцювала з президентом Путіним. Але я робила інші речі у своєму житті до і після. Чесно кажучи, це так нудно. Це дуже нудно. Є набагато цікавіші теми, які ми можемо обговорити».

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На коментар Розенберга, що вторгнення Росії в Україну і репресії в РФ важко назвати джентльменським вчинком, Кнайсль відповіла, що Тоні Блер та Девід Кемерон «були залучені своїми урядами у військові дії».

Щодо повернення до Астрії, колишня політикиня повідомила наступне: «В Австрії є кілька голосів, які вимагають позбавити мене громадянства, оскільки я зараз працюю в університеті в Росії», – каже вона. «Мене звинувачують у корупції, у державній зраді, у тридцятирічній службі в КДБ, згідно з Вікіпедією. Весь цей вид бруду та наклепу руйнує життя. І я не хочу повертатися до Австрії, поки не буде завершено багато судових справи очистили мою репутацію».

Раніше стало відомо, що колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово у Рязанській області. Журналісти газети зустрілися з Кнайсль на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі. 

Карін Кнайсль похвалилася пропагандистам, що російське село Петрушово в Рязані, де вона тимчасово проживає, краще, ніж курортні острови Мальдіви та Сейшели. Попри це, дуже скоро від такого «розкішного» життя вона втече до Лівану

Кнайсль уточнила, що орендує в Петрушово «маленький сільський будиночок». Вона додала, що після життя в російській глибинці повернеться до Лівану, де проживала останнім часом.

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Теги: Австрія злочин будинок репресії житло весілля партії путін міністр погрози

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