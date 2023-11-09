ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW

Російські сили в районі Авдіївки втратили 585 осіб протягом останньої доби

Українські війська продовжували вести наступальні дії на Бахмутському напрямку та завдавати втрат противнику. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили російські напади поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового, Новоєгорівки і області Серебрянського лісу. Російські війська продовжили операції наступу вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів.

Начальник пресслужби командування сухопутних військ України полковник Володимир Фітьо повідомив, що російські сили з 1 по 6 листопада на напрямках Куп'янськ, Лиман і Бахмут втратили 1826 осіб та 200 одиниць військової техніки, зокрема 22 танки і 54 броньовані бойові машини.

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Російський військовий блогер заявив, що російські сили успішно контратакували поблизу Кліщіївки. Проте ISW не спостерігав доказів цієї заяви. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили російські напади поблизу Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки і Андріївки.

Російські сили продовжують наступальні операції поблизу Авдіївки. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили просунулися до позицій на відстані 400 метрів від південного кордону Авдіївки, але ISW не спостерігав доказів цієї заяви.

Російські джерела продовжують стверджувати, що російські сили просунулися поблизу залізничної лінії поблизу Степового, але українські джерела заявляли, що російські сили зазнали великих втрат, щоб здійснити цей наступ. Представник групи сил Таврійського напрямку українських військ полковник Олександр Штупун заявив 7 листопада, що російські сили в районі Авдіївки втратили 585 осіб протягом останньої доби під час легких атак без підтримки бронетехніки.

Українські посадовці вказали, що російські сили залишаються віддані операції під Авдіївкою, незважаючи на великі втрати та погодні умови. Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські сили, ймовірно, готові здійснити третю хвилю атак на Авдіївку, але негода ускладнить використання російськими військами техніки.

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За звітами, українські сили досягли невеликих успіхів під час контратак поблизу Авдіївки 8 листопада.

Генеральний штаб України повідомив, що російські сили провели неуспішні наступальні операції поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Російські сили провели наступальні операції на заході Донецької області 8 листопада та недавно просунулися.

Російські джерела стверджували, що додаткові бойові дії ведуться в районі дачі на захід від Нікольського і що бойові дії поблизу Вугледара активізувалися останніми днями.

Українські війська 8 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наступальних операцій на західних та південно-західних околицях Донецька чи у західній частині Донецької області.

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Українські сили продовжили контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили продовжують наступальні операції в напрямку Мелітополя.

Російські блогери стверджували, що українські сили за підтримки бронетехніки продовжували атаки поблизу Роботиного та Вербового протягом останніх кількох днів. Український генштаб повідомив, що російські війська не вели наступальних дій у Запорізькому напрямку.

Російські військові блогери стверджували, що українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області і, за повідомленнями, просунулися поблизу Кринок 8 листопада.